Die Landesregierung will Familien bei den Kita-Gebühren entlasten. Nicht alle Eltern sind begeistert.

"Es wäre toll, wenn ihr eure Kinder in dieser Woche früher abholen könntet", so die Bitte an die Eltern in einer Kita im Frankfurter Stadtteil Dornbusch. Der Grund: Es fehlt mal wieder Personal. Mutter Jasmin Betz kennt das schon: "Da ist ein ständiger Wechsel an Erzieherinnen, sie wechseln von einer Gruppe in die andere, weil immer mal wieder jemand fehlt", erklärt sie. Besonders schlimm sei die Situation während der Grippewelle im Januar und Februar gewesen.

Weitere Informationen Beitragsfreie Kita Nach langer und kontroverser Diskussion hat der Landtag am Donnerstag mit den Stimmen von CDU und Grünen die neue Regelung zur beitragsfreien Kita beschlossen. Die Regierung will die Eltern von Kindern ab drei Jahren auch für das erste und zweite Kindergartenjahr von den Gebühren befreien - für bis zu sechs Stunden Betreuung am Tag.



Das Land will pro Jahr 220 Millionen Euro dafür in die Hand nehmen. Konkret zahlt das Land den Kommunen 135,60 Euro pro Monat und Kind. Der Hessische Städte- und Gemeindebund bezweifelt, dass das ausreicht. Die SPD wünscht, dass die Beiträge stufenweise komplett abgeschafft werden. Ende der weiteren Informationen

Personalmangel als Normalzustand - das kennt auch Ute Günther, die eine Kita in Darmstadt leitet. "Eine Kita ist eigentlich immer nur mit 75 Prozent Personal ausgestattet. Das heißt, das Personal muss eigentlich permanent in die Bresche springen und arbeitet ständig am Limit." Nach einer Schätzung des Hessischen Städte- und Gemeindebunds fehlen landesweit mindestens 3.500 Erzieherinnen und Erzieher. Viele Kitas können schon jetzt geplante Gruppen nicht eröffnen, weil ihnen das Personal fehlt. Und das, obwohl die Nachfrage nach Plätzen groß ist.

"Der Arbeitsmarkt für Erzieher ist ziemlich leer gefegt. Von daher sehen wir auch einfach Grenzen des praktisch Umsetzbaren mal völlig abgesehen vom Geld - weil wir die Leute gar nicht bekommen", sagt David Rauber vom Hessischen Städte- und Gemeindebund.

Konkurrenzkampf zwischen Kitas

Die Folge: Zwischen den Kommunen ist ein richtiger Kampf um die besten Fachkräfte entbrannt. "Jeder Träger versucht, die besten Leute abzugreifen, die auf dem Markt frei sind. Da ist natürlich ein ganz hoher Konkurrenzdruck", sagt Gabriele Bischoff, die für die städtischen Kitas in Frankfurt verantwortlich ist.

Die Kommunen lassen sich inzwischen allerhand einfallen, um Erzieher und Erzieherinnen anzuwerben. Sie helfen bei der Wohnungssuche, bieten Jobtickets und andere Extras an. Und sie machen Werbung. Bad Vilbel hat sogar einen eigenen Werbesport für Youtube produziert.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Vor diesen Hintergrund hat die schwarz-grüne Landesregierung also am Donnerstag eine neue Regelung zur beitragsfreien Kita beschlossen. Die Regierung will die Eltern von Kindern ab drei Jahren auch für das erste und zweite Kindergartenjahr von den Gebühren befreien - für bis zu sechs Stunden Betreuung am Tag. Das dritte Jahr ist bereits seit mehreren Jahren für fünf Stunden beitragsfrei und soll nun ab dem 1. August ebenfalls für sechs Stunden beitragsfrei sein.

Städte- und Gemeindebund rechnet mit 10.000 mehr Kindern

Der Hessische Städte- und Gemeindebund rechnet damit, dass infolge der neuen Regelung 10.000 Kinder mehr in die Kitas drängen werden. Und das alleine im Ü3-Bereich (über Dreijährige). Dabei ist es schon jetzt so, dass der Bedarf nicht gedeckt werden kann. Vor allem im U3-Bereich (unter Dreijährige) ist die Nachfrage immer noch ungebrochen.



Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat errechnet: Jedes achte Elternpaar sucht jetzt schon vergebens einen Platz für seine Kinder unter drei Jahren. Das heißt: Noch mehr Gruppen noch mehr Personal, in einer ohnehin schon angespannten Situation.

"Wir wollen keine Kitas für lau"

Viele Eltern sehen das neue Gesetz deshalb kritisch. Auch Mutter Jasmin Betz fände es besser, wenn das Geld eher investiert würde, um die Situation in den Kitas zu verbessern. "Kostenfreie Kita ist gar nicht das Thema. Wir wollen keine Kitas für lau", sagt Betz, die auch Mitglied im Elternbeirat ihrer Kita ist. Viele Eltern seien bereit für eine gute Betreuung und eine kontinuierliche Betreuung ihrer Kinder auch Geld zu bezahlen, sagt sie.

Kostenfreie Kitas seien der falsche Weg, findet auch Ute Günther, die Kitaleiterin aus Darmstadt. Ihrer Meinung nach müssten erst dringendere Probleme gelöst werden. So sollte man zum Beispiel die Ausbildung und Weiterqualifikation der Erzieher und Erzieherinnen verbessern - und die Bezahlung.

Immerhin: Das Land Hessen hat zugesagt, zusätzlich zu den beitragsfreien Kita-Plätzen noch einmal 50 Millionen in die Qualität der Kitas zu stecken.