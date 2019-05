Es könnte ein Wahlmarathon werden, ehe feststeht, wer Hessens erste Bischöfin wird. Am Donnerstag stellen sich Beate Hofmann und Annegret Puttkammer der Synode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck.

Videobeitrag Video zum Video Kann eine Frau Bischöfin werden? [Videoseite] Ende des Videobeitrags

High Noon in Hofgeismar: Am Donnerstag gegen 12 Uhr beginnt bei der Frühjahrstagung des nordhessischen Kirchenparlaments die Prozedur. Zunächst wird den Synodalen der Wahlvorschlag präsentiert, dann stellen sich die beiden Bewerberinnen persönlich vor. Beides geschieht hinter verschlossenen Türen, so legt es die "Grundordnung" der Landeskirche fest. Die Synode zählt 86 Mitglieder, Nicht-Theologen sind in der Mehrheit.

Zwei-Drittel-Mehrheit verlangt

Eine der beiden Kandidatinnen wird schließlich die Nachfolge von EKKW-Bischof Martin Hein antreten - aber das Wahlverfahren kann zunächst einmal dauern, denn die Hürden sind relativ hoch. Die Kirchensatzung verlangt eine Zwei-Drittel-Mehrheit, und das in den ersten sechs Wahlgängen. Kommt die nicht zustande, genügt erst im siebten Durchgang die einfache Mehrheit zur Entscheidung.

Die Abwesenheit von Mitgliedern wird jeweils als Nein-Stimme gewertet. Dieses Verfahren gilt auch für den Fall, dass eine der Kandidatinnen sich vorzeitig aus dem Rennen verabschieden würde.

Entscheidung am späten Abend?

Die Abstimmung geht ab voraussichtlich 16 Uhr öffentlich und in geheimer Wahl über die Bühne. "Ich hoffe, dass wir am späten Abend des ersten Tages zu einem erfreulichen Ergebnis kommen werden", sagt Thomas Dittmann, Vorsitzender der Landessynode. Er schätzt die Chancen von Hofmann und Puttkammer in etwa gleich groß ein.

Es ist das erste Mal, dass sich zwei Frauen um ein Bischofsamt in Hessen bewerben. Beate Hofmann (55) ist derzeit Direktorin des Instituts für Diakoniewissenschaft und Diakoniemanagement der Kirchlichen Hochschule Bethel bei Bielefeld.

Annegret Puttkammer (ebenfalls 55) ist Pröpstin für Nord-Nassau in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Beide stellten sich auch in Gottesdiensten den Kirchenmitgliedern vor: Beate Hofmann predigte in Langenselbold und Kassel, Annegret Puttkammer ebenfalls in Kassel und in Hanau.

Pfarrerinnen aus Begeisterung

Puttkammer sieht die EKKW aktuell in umfangreichen Veränderungsprozessen und plädiert dafür, diese "Baustellen“ gut zu Ende zu bringen, bevor neue eröffnet werden. Dies und der Einsatz für eine friedliche Gesellschaft seien wichtige Aufgaben für die kommenden Jahre. Sie bezeichnet sich als "Pfarrerin aus Begeisterung".

Hofmann nennt als Ziele, Menschen für die Kirche zu begeistern, die Vielfalt der Gemeinden zu stärken, den Kontakt zur Gesellschaft offen zu halten und Diakonie und Kirche in den Regionen enger zu verknüpfen. Das Zusammenspiel von Haupt- und Ehrenamtlichen werde ein wichtiges Zukunftsthema der Kirche sein.

Abschiedsgottesdienst für Hein im Herbst

Amtsinhaber Martin Hein wird Ende September mit 65 Jahren nach dann 19 Jahren im Amt in den Ruhestand gehen. Er wird mit einem Gottesedienst in der Marburger Universitätskirche verabschiedet.

Bischof Martin Hein geht im Herbst in den Ruhestand Bild © hr/medio tv schauderna