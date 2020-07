Die Linken-Politikerinnen Wissler, Renner und Helm haben nach hr-Informationen erneut "NSU 2.0"-Drohmails erhalten. Darin wünscht der Verfasser den Politikerinnen den Tod. Auch die Kabarettistin Baydar erhielt ein solches Schreiben.

Die neuen "NSU 2.0"-Drohmails gingen nach Informationen des hr am Dienstagabend an einen größeren Empfängerkreis, unter anderem an verschiedene Fraktionen im Hessischen Landtag. Bedroht werden in der Mail wieder die Linken-Politikerinnen Janine Wissler, Martina Renner, Anne Helm und die Kabarettistin Idil Baydar.

In der Mail wünscht der Verfasser den vier Frauen den Tod. In der Mail wird auch Bezug genommen auf den Rücktritt des Landespolizeichefs Udo Münch. Der Duktus der Mail ist ähnlich wie in den bisherigen NSU 2.0-Mails, was darauf schließen lässt, dass es sich um denselben Verfasser handelt. Die SPD-Fraktion hat die Mail an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Opposition erhöht Druck auf Innenminister

Unterdessen gerät Innenminister Peter Beuth (CDU) in der Drohmail-Affäre immer mehr unter Druck. Die FDP beantragte eine Innenausschuss-Sitzung, SPD und Linke fordern Antworten auf 37 Fragen zu den bisherigen Ermittlungen, mögliche Zusammenhänge zu anderen Drohschreiben und zur Einschätzung zu möglichen rechten Netzwerken bei hessischen Behörden.

"Wir hoffen, dass der Innenminister willens und in der Lage ist, darzulegen, wie der Stand der Ermittlungen gegen die Urheber der Drohbriefe und deren mögliche Helfer bei der Polizei ist", begründeten der parlamentarische Geschäftsführer der SPD im Landtag, Günther Rudolph, und der Innenexperte der Linksfraktion, Hermann Schaus, am Mittwoch den Vorstoß.

Die NSU-Opferanwältin Seda Basay-Yildiz, die Fraktionschefin der Linken im Landtag, Janine Wissler, und die Berliner Kabarettistin Idil Baydar hatten rechtsextremistische Drohmails erhalten, die mit "NSU 2.0" unterzeichnet waren. In allen drei Fällen waren sensible Daten der Empfängerinnen von Polizeicomputern in Frankfurt beziehungsweise Wiesbaden abgerufen worden. Auch die Fraktionsvorsitzende der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus Anne Helm und die stellvertretende Parteivorsitzende der Linken in Thüringen Martina Renner hatten solche Mail erhalten.

