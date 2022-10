Zurück an die Basis

Der evangelische Propst für Oberhessen, Matthias Schmidt, ist am Sonntag in Lich (Gießen) aus seinem Dienst verabschiedet worden.

Der 58-Jährige gibt sein Amt nach 13 Jahren aus persönlichen Gründen vorzeitig ab und wird künftig als Klinikseelsorger arbeiten, wie die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau mitteilte. Regulär hätte sein Dienst bis 2027 gedauert. Die Propstei Oberhessen mit Dienstsitz in Gießen ist für rund 300.000 Evangelische in den Landkreisen Gießen, Vogelsberg und Wetterau zuständig.