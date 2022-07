Franco A. an einem früheren Prozesstag

Franco A. an einem früheren Prozesstag Bild © picture-alliance/dpa

Im Prozess gegen den Bundeswehroffizier Franco A. aus Offenbach ist das Urteil gefallen: Wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat sowie Verstößen gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz wurde der 33-Jährige zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Der Staatsschutzsenat des Frankfurter Oberlandesgerichts verurteilte Franco A. am Freitag wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat sowie Verstößen gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten.

Mit dem Urteil folgte das Gericht im Wesentlichen der Anklage. Diese hatte A. als rechtsradikalen Terroristen bezeichnet und eine Haftstrafe von sechs Jahren und drei Monaten gefordert. Die Verteidigung hatte dagegen für einen Freispruch vom Terrorvorwurf plädiert.

Franco A. war im Februar 2017 auf dem Wiener Flughafen festgenommen worden, als er eine geladene Pistole aus einem Versteck in einer Flughafentoilette holen wollte. Woher die Waffe stammt und was er damit plante, ist nach wie vor unklar. Nach seiner Festnahme stellte sich zudem heraus, dass er die Identität eines syrischen Flüchtlings angenommen hatte - trotz fehlender Arabischkenntnisse. Nach eigenen Angaben wollte er mit der falschen Identität Missstände im Asylverfahren aufdecken. Die Bundesanwaltschaft war in ihrer Anklageschrift hingegen davon ausgegangen, dass er nach Straftaten den Verdacht auf syrische Geflüchtete legen wollte.

Franco A. hatte die Terrorvorwürfe vor Gericht bestritten, aber eingeräumt, mehrere Waffen und Munition gehortet zu haben für den Fall eines Zusammenbruchs der öffentlichen Ordnung in Deutschland. Er befindet sich seit Februar erneut in Untersuchungshaft, nachdem er zu Beginn des Verfahrens auf freiem Fuß war.

Mehr in Kürze.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen