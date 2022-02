Mahnmal an Odenwaldschule noch in diesem Jahr?

Auf dem Weg zu einem Mahnmal, das die Erinnerung an den Missbrauch an der Odenwaldschule wachhalten soll, wurden wichtige Detailfragen geklärt. Der Betroffenenverein Glasbrechen steht dem Projekt kritisch gegenüber. Ex-Landrat Matthias Wilkes will vermitteln.

Es soll das Unfassbare sichtbar und begreifbar machen: Ein weiteres Mahnmal, das an den Missbrauch hunderter Schülerinnen und Schüler der Heppenheimer Odenwaldschule erinnert, könnte noch in diesem Jahr auf dem Gelände der früheren Privatschule errichtet werden. Darauf haben sich jetzt Befürworter des Projekts verständigt.

Land zahlt Löwenanteil

An dem nicht öffentlichen Treffen nahmen unter anderem Heppenheims Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU), der Landtagsabgeordnete Marcus Bocklet (Grüne), der frühere Landrat des Kreises Bergstraße, Matthias Wilkes (CDU), und der Bundesbeauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig teil. Gesprochen wurde über Details der Umsetzung und der Finanzierung.

Etwa 60.000 bis 70.000 Euro soll die Umsetzung eines Entwurfs von Adrian Koerfer, der selbst unter den Betroffenen war, kosten. Die übernehmen das Land, der Kreis und die Stadt Heppenheim. Allein das hessische Sozialministerium hat nach Auskunft von Wilkes bereits 40.000 Euro eingeplant.

Koerfer hat das Mahnmal als stilisierte meterhohe Türen konzipiert, symbolisiert durch Stahlplatten, an deren oberen Ende Klinken angebracht sind, unerreichbar für Kinder. Es ist der Siegerentwurf eines im vergangenen Jahr ausgeschriebenen Wettbewerbs, den Koerfer selbst initiiert hatte.

Bis zu 900 Betroffene

Der Missbrauchsskandal an der Odenwaldschule hatte Anfang des letzten Jahrzehnts bundesweit hohe Wellen geschlagen. Hunderte Schülerinnen und Schüler waren jahrelang Opfer sexueller Übergriffe durch einen Schulleiter und Dutzende Lehrkräfte und Mitarbeiter geworden.

Die ersten, bereits Jahrzehnte zurückliegenden Fälle waren zwar schon 1999 in der "Frankfurter Rundschau" beschrieben, aber erst ab 2010 öffentlich breit diskutiert und juristisch aufgearbeitet worden.

Inzwischen geht man von von bis zu 900 Betroffenen aus. Über die Stiftung "Brücken bauen" wurden knapp 600.000 Euro an Entschädigung gezahlt. Im Zuge des Skandals gründete sich der Verein Glasbrechen, der die Betroffenen finanziell und praktisch unterstützt, sich aber auch die rückhaltlose Aufklärung der Geschehnisse an der Odenwaldschule auf die Fahne geschrieben hat.

Erstes Mahnmal von 2010

Glasbrechen allerdings steht der Errichtung des neuen Monuments kritisch, um nicht zu sagen ablehnend, gegenüber. Dort gebe es bereits ein Mahnmal, errichtet bereits 2010, als die volle Tragweite des Skandals noch gar nicht offenbar war. Die Skulptur "Keimen und Wachsen" des ehemaligen Odenwaldschülers Daniel Brenner zeigt einen stilisierten Baum mit austreibenden Ästen und Händen.

Das Denkmal steht in dem heutigen Wohnpark etwas verdeckt hinter einem ehemaligen Laborgebäude. Die neue Eigentümerin des Geländes, eine Mannheimer Werbeagentur, hatte zugesichert, dass sie dort bleiben könne. Laut dem zweiten Vorsitzenden von Glasbrechen, Johannes von Dohnanyi, hatte Koerfer die Skulptur seinerzeit selbst mit ausgesucht.

Neue Skulptur soll gut sichtbar sein

Jetzt sehen viele die Zeit für ein sichtbareres Zeichen gekommen. "Ich bin für ein würdiges Gedenken des ergangenen Unrechts", erklärt Rörig. Und die Skulptur von Koerfer an exponiertem Ort mit örtlichem Bezug zu den Taten hält er für ein solches. Sie soll prominent in der Nähe eines künftigen Parkplatzes stehen.

Eigentlich ein hehres Anliegen. Weshalb dann der Widerstand ausgerechnet von Glasbrechen? Dass Koerfer nun einen selbst angestoßenen Künstler-Wettbewerb gewinnt und seine eigene Skulptur an prominenter Stelle aufstellen will, findet Dohnanyi doch sehr fragwürdig, auch wenn die Vorschläge der Jury anonymisiert vorgelegt wurden. Immerhin sei der heutige Siegerentwurf Glasbrechen schon 2019 vorgestellt worden, so Dohnanyi.

Verein will Mahnmale auf Augenhöhe

Vor allem stellt der Vereinsvize aber die Sinnhaftigkeit der fünfstelligen Geldausgabe in dieser Form in Frage. "Glauben Sie wirklich, da sagt jemand in Frankfurt zu seinen Kindern: Lasst uns mal das Mahnmal im Odenwald besuchen?" Das Geld hätte man lieber den Betroffenen zukommen lassen sollen, findet von Dohnanyi.

Was Glasbrechen sich wünscht, wären Mahnmale "auf Augenhöhe", wie von Dohnanyi sagt. Dazu könne er sich etwa einen Skulpturenweg oberhalb der früheren Odenwaldschule vorstellen, auf dem mehrere Skulpturen gleichberechtigt nebeneinander stünden, so etwa auch eine des Bildhauers und scharfen Kritikers der Odenwaldschule, Gerhard Roese. Ob das allerdings mehr Menschen sehen würden, ist fraglich.

Wilkes: "Emotionales Thema"

Ex-Landrat Wilkes glaubt, dass bei einem Thema wie diesem jeder seine eigene Auffassung von der richtigen Aufarbeitung hat. "Das Ganze ist natürlich sehr emotional", gibt er zu bedenken. Der Mann mit Erfahrung im Krisenmanagement ist überzeugt, dass man in der Sache an sich nahe beieinander liege.

Ihm ist es nach eigener Auskunft sehr wichtig, nicht an Glasbrechen vorbei zu agieren und den Verein mit ins Boot zu holen. Noch vor Ostern ist deshalb ein Treffen mit Vereins-Vertretern geplant. Dann soll darüber gesprochen werden, wie man eine Lösung findet, mit der alle leben können.