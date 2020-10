Mit einer Inzidenz von über 70 nähert sich Offenbach der höchsten Corona-Warnstufe. Bei Bedarf könnte dann das Sozialministerium eingreifen. Nur drei Gebiete in ganz Deutschland melden noch höhere Zahlen.

Erst vor wenigen Wochen war Offenbach schon einmal Spitzenreiter im negativen Sinne: Die Stadt meldete bundesweit die höchste Zahl an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Am Samstag rangiert Offenbach mit einer Inzidenz von 70,6 wieder weit oben in der deutschlandweiten Statistik. Nur zwei Bezirke in Berlin (Neukölln 133,9; Mitte 90,9) und der Landkreis Cloppenburg in Niedersachsen (80,3) liegen darüber.

Höchste Warnstufe droht

Damit nähert sich die Stadt immer weiter der höchsten Warnstufe des Eskalationskonzepts des Landes an - in Hessen haben weder eine Stadt noch ein Landkreis diese Schwelle bislang überschritten. Bei einer Inzidenz von über 75, so heißt es im Konzept, übernimmt der Planungsstab COVID-19 des Sozialministeriums "die Steuerung der medizinischen Lage".

Das bedeute einen sehr engen Austausch mit den Kommunen und die begleitende Beratung, erklärte das Ministerium am Samstag auf hr-Anfrage. Man stehe bereits in engem Kontakt mit der Stadt Offenbach, bestätigte eine Sprecherin. Der Planungsstab COVID-19 sei in dieser Woche einberufen worden, auch Offenbach habe an dieser Sitzung teilgenommen.

Kommunen weiter selbst verantwortlich

Zuständig sind laut Ministerium allerdings durchgängig die Kommunen selbst - es sei denn man gelangt zu der Auffassung, dass die Maßnahmen nicht ausreichen. Bisher ist das nicht der Fall: "Die Stadt Offenbach hat aus unserer Sicht alle notwendigen Maßnahmen ergriffen", so die Sprecherin. Die Stadt hatte als Reaktion auf steigende Zahlen unter anderem Kontaktbeschränkungen beschlossen, die Maskenpflicht ausgeweitet und eine Sperrstunde ausgerufen.

"Wir beobachten die Situation sehr genau. Unter anderem die Lage im stationären und ambulanten Bereich, bisher drohen hier keine Engpässe." Offenbach selbst meldete am Freitag, dass aktuell sieben Bürger wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werde müssten, ihr Zustand sei überwiegend stabil. Akut infiziert seien insgesamt 116 Menschen.

Hilfe für Corona-Hotspots

Ob in Offenbach weitere Beschränkungen oder andere Maßnahmen in Planung sind, war am Samstag von der Stadt zunächst nicht zu erfahren.

Am Freitag hatten sich die Bürgermeister der elf größten deutschen Städte, darunter Frankfurt, in einer Schalte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf strengere Regeln und Hilfen für Corona-Hotspots geeinigt.

Auf Bitte der betroffenen Städte würden Bundeswehr und Experten des Robert Koch-Instituts entsendet, um in den Hotspots bei der Eindämmung der Pandemie zu unterstützen, heißt es in dem gemeinsamen Beschluss der Bürgermeister.