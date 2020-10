Mit einer Inzidenz von 80,6 hat Offenbach die höchste Corona-Warnstufe erreicht. Jetzt berät der Krisenstab der Stadt über weitere Maßnahmen.

Die Stadt Offenbach hat mit dem Wert von 80,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Sonntag als erste Stadt in Hessen die höchste Corona-Warnstufe erreicht. Diese gilt ab einer Überschreitung von 75. Das Eskalationskonzept des Landes sieht für diese Stufe vor, dass der Planungsstab COVID-19 des Sozialministeriums die Steuerung der Lage übernimmt. In Hessen hatten bisher weder eine Stadt noch ein Landkreis diese Schwelle überschritten.

Um über das weitere Vorgehen zu beraten, tagt am Vormittag zunächst der Verwaltungsstab der Stadt, wie Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD) dem hr auf Nachfrage sagte. Details sollen im Laufe des Tages verkündet wegen. Aus dem Sozialministerium hieß es, man sei im engen Kontakt mit der Stadt.

Bundesweit auf Rang fünf

Erst vor wenigen Wochen war Offenbach schon einmal Spitzenreiter im negativen Sinne: Die Stadt meldete bundesweit die höchste Zahl an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Sonntag wiesen lediglich die Berliner Bezirke Neukölln (128,9) und Mitte 103,1, die nordrhein-westfälische Stadt Herne (86,3) sowie der Landkreis Cloppenburg in Niedersachsen (85,0) höhere Inzidenzen auf.

Sobald der Planungsstab COVID-19 des Sozialministeriums "die Steuerung der medizinischen Lage" übernimmt, bedeutet das einen sehr engen Austausch mit den Kommunen und die begleitende Beratung, wie das Ministerium auf hr-Anfrage erklärte. Der Planungsstab sei in dieser Woche einberufen worden, auch Offenbach habe an dieser Sitzung teilgenommen.

Kommunen weiter selbst verantwortlich

Zuständig sind laut Ministerium allerdings durchgängig die Kommunen selbst - es sei denn man gelangt zu der Auffassung, dass die Maßnahmen nicht ausreichen. Bisher ist das nicht der Fall: "Die Stadt Offenbach hat aus unserer Sicht alle notwendigen Maßnahmen ergriffen", sagte eine Ministeriumssprecherin am Samstag. "Wir beobachten die Situation sehr genau. Unter anderem die Lage im stationären und ambulanten Bereich, bisher drohen hier keine Engpässe."

Die Stadt hatte als Reaktion auf steigende Zahlen bereits vor einigen Tagen unter anderem Kontaktbeschränkungen beschlossen, die Maskenpflicht ausgeweitet und eine Sperrstunde ausgerufen.

Hilfe für Corona-Hotspots

Am Freitag hatten sich die Bürgermeister der elf größten deutschen Städte, darunter Frankfurt, in einer Schalte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf strengere Regeln und Hilfen für Corona-Hotspots geeinigt.

Auf Bitte der betroffenen Städte würden Bundeswehr und Experten des Robert Koch-Instituts entsendet, um in den Hotspots bei der Eindämmung der Pandemie zu unterstützen, heißt es in dem gemeinsamen Beschluss der Bürgermeister.

