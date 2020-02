Schlechte Nachrichten für Schwimmer in Offenbach: Im Sommer 2020 ist der Schultheis Weiher für sie tabu. Die Stadt sperrt den See wegen hoher Umweltbelastungen. Mit einer Reinigungsanlage soll die Qualität des Wassers verbessert werden.

Blaualgenplagen, Fischsterben, invasive Sumpfkrebse: In den vergangenen Jahren musste der Offenbacher Schultheisweiher für Schwimmer immer wieder gesperrt werden, mal tage-, mal wochenweise.

Jetzt hat die Stadtverwaltung entschieden: Im Sommer 2020 ist die ehemalige Kiesgrube im Mainbogen für Badegäste komplett tabu. Die Phosphatbelastung - unter anderem durch Dünger - ist zu groß geworden, eine entsprechende Reinigungsanlage muss her.

Hoher Phosphatgehalt

Seit zwei Jahren liege der Phosphatgehalt im Schultheisweiher auf einem gegenüber dem Vorjahr unverändert hohen Niveau, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Das Ökosystem im See sei stark beeinträchtigt. Bakterien entwickelten sich massenhaft, Fische gingen wegen Sauerstoffmangels ein, Klimaveränderungen und sinkende Grundwasserpegel täten ihr Übriges.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Eine so genannte Phosphateliminationsanlage soll nun die Qualität des Gewässers verbessern und dauerhaft stabilisieren. Kosten: rund 600.000 Euro. Gleichzeitig will die Stadt an fünf neuen Messstellen das Grundwasser regelmäßig beobachten. Zudem soll die weitere Ausbreitung von Nilgänsen eingedämmt werden, da sie den See durch Kot zusätzlich verschmutzen. Taucher sollen außerdem Müll vom Grund des Sees aufsammeln.

Gebiet nicht gesperrt

Die gute Nachricht: Komplett gesperrt ist das Gelände nicht. Spaziergänger, Sonnenanbeter, Kinder und Radfahrer könnten den See und seine Umgebung weiter als Naherholungsgebiet benutzen. Und: Eine Sperrung über den Sommer 2020 hinaus ist zumindest bislang nicht geplant.