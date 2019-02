Minijob oder Vollzeit: Viele ältere Menschen wollen oder müssen auch mit über 60 Jahren noch arbeiten. Das neue "Job-Büro" in Offenbach hilft bei der Arbeitssuche.

"Ich habe diese Woche schon fünf Mal den Satz gehört: Mir fällt die Decke auf den Kopf", erklärt Arbeitsvermittlerin Antje Dins. Sie arbeitet im neuen "Job-Büro" für Senioren in Offenbach. Dort werden Menschen in Arbeit vermittelt, die über 60 Jahre alt sind. Aber auch Rentner, die einen Mini-Job suchen oder sogar noch einmal Vollzeit arbeiten möchten spricht das neue Angebot an.

Im Januar 2019 waren nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit in Hessen 13.170 Arbeitssuchende, die älter als 60 Jahre alt sind, gemeldet. Aktuell hätten Ältere zwar ein geringeres Risiko, arbeitslos zu werden. Trete die Arbeitslosigkeit ein, hätten sie es jedoch schwerer, eine neue Arbeit zu finden. Insgesamt sei die Arbeitslosigkeit von Älteren höher als der Gesamtdurchschnitt.

Weitere Informationen "Job-Büro" in Offenbach Initiiert wurde das Projekt von der Stadt Offenbach, Kooperationspartner ist die Caritas. Das Angebot ist als Ergänzung für die Jobcenter gedacht, die zwar auch dafür zuständig sind, Arbeitssuchende zu vermitteln, die über 60 Jahre alt sind. Ihr Schwerpunkt liegt aber im Bereich jüngerer Arbeitssuchender. Exklusive Arbeitsvermittler für Ältere gibt es in Hessen aktuell nicht.



Die Kooperation ist als Pilotprojekt angesetzt und soll vorerst ein Jahr lang laufen. Finanziert wird es aus unter anderem aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF). Ende der weiteren Informationen

Bei der Arbeitssuche für zu alt befunden

Iris Schlotmann aus Offenbach ist 66 Jahre alt. Sie war bei der Beratung im "Job-Büro". Schlottmann sucht einen Mini-Job. "Am liebsten wäre mir eine Arbeit als Empfangsdame in einem Krankenhaus oder in einer Arztpraxis". Sie brauche das Geld außerdem sei ihr in der Rente schnell langweilig geworden. Zwei Stunden lang habe Dins sie "sehr empathisch" beraten "Sie hat mir beim Lebenslauf verfassen und Bewerbungen schreiben geholfen", sagt die Arbeitssuchende. Mit über 60 sei sie da inzwischen einfach nicht mehr auf dem Stand der Zeit. Ein paar Monate lang habe sie auf eigene Faust Arbeit gesucht, ohne Erfolg. Oft habe man sie für zu alt gehalten.

Dabei ist die 66-Jährige Medizinerin hoch qualifiziert. Aber als dreifache Mutter und mit pflegebedürftigen Eltern war sie am Ende nur zwölf Jahre lang berufstätig als Ärztin in einem Pharmaunternehmen. Ihre Rente fällt so gering aus, dass sie die Höhe aus Scham nicht beziffern möchte. Als geschiedene Frau lebt sie zurzeit von ihren Ersparnissen und der Lebensversicherung. Sie hat mehrere Ehrenämter.

Nicht jeder Arbeitswunsch ist realistisch

Antje Dins Unterstützung zeigte schnell Wirkung für Iris Schlotmann. "Kaum war ich zuhause, hatte ich die ersten Jobangebote auf dem Laptop", erklärt sie. Das Job-Büro steht erst seit wenigen Tagen offen, seitdem hat Dins fünf Klienten beraten, über zehn weitere Interessenten stehen auf der Warteliste. Jeder Arbeitswunsch lasse sich aber nicht verwirklichen, gibt die Vermittlerin zu bedenken. "Ich musste einer über 60-Jährigen erklären, dass sie besser nicht in die Pflege zurück geht, denn das schafft der Körper irgendwann nicht mehr". Wie gut sich die Arbeitssuchenden tatsächlich vermitteln lassen werden, kann Dins schwer einschätzen, dafür stehe das Projekt noch zu sehr am Anfang.

Für Iris Schlotmann ist das Konzept aufgegangen. Sie hofft, dass sie bald einen Mini-Job beginnen kann, Wie lange sie arbeiten möchte? "Solange es geht", sagt die 66-Jährige.