Erneut ist ein mit "NSU 2.0" unterzeichnetes, rechtsextremes Drohschreiben verschickt worden. Zu den Empfängern sollen einem Medienbericht zufolge auch Innenminister Peter Beuth sowie Journalist Deniz Yücel gehören.

Ein anonymer Verfasser habe am Freitag mindestens zwei E-Mails mit identischem Inhalt an insgesamt 15 Adressaten geschickt, berichtete die "Welt am Sonntag ".

Zu den Empfängern sollen demnach neben dem hessischen Innenminister Peter Beuth (CDU) erneut die Linken-Politikerin Janine Wissler und die Kabarettistin Idil Baydar gehören, die schon zuvor mit "NSU 2.0" unterzeichnete Drohschreiben erhalten hatten. Auch nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ging eine neue derartige E-Mail an eine Reihe von in der Öffentlichkeit bekannten Empfängern.

"Welt": Yücels Name taucht in Schreiben auf

Die "Welt am Sonntag" berichtete zudem, in dem ihr vorliegenden Schreiben tauche erstmals der Name des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel auf. Der aus Flörsheim stammende Journalist sagte dem Blatt: "Ich finde es verstörend, dass ich erst durch die Recherchen meiner 'Welt'-Kollegen von diesem Drohschreiben erfahren habe." Weder die Polizei in Hessen noch in Berlin, wo Yücel lebt, hätte sich bislang mit ihm in Verbindung gesetzt.

Wegen des Vorgehens der türkischen Justiz gegen Yücel stand der Journalist immer wieder in den Schlagzeilen - jüngst wurde er in Abwesenheit wegen Terrorpropaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK zu zwei Jahren und fast zehn Monaten Haft verurteilt. Das Urteil stieß auf scharfe Kritik der Bundesregierung.

Ministerium: LKA des jeweiligen Bundeslandes zuständig

Ein Sprecher des hessischen Innenministeriums sagte, mit rechtsextremistischen Mails bedrohte Bürger, die überwiegend in Hessen lebten, würden vom Landeskriminalamt des Bundeslandes kontaktiert. Bei Bürgern anderer Bundesländer würden gegebenenfalls die dortigen zuständigen Behörden informiert.

Zu den neuen Drohmails sagte der Sprecher, die zuständige Staatsanwaltschaft entscheide, was der Öffentlichkeit mitgeteilt werden könne. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Datenabfragen von hessischen Polizeicomputern

Die Staatsanwaltschaft ermittelt in Deutschland bereits wegen mehrerer Fälle von rechtsextremen Drohschreiben. Einige der Mails waren mit "NSU 2.0" unterzeichnet. In drei Fällen waren zuvor persönliche Daten der Betroffenen von hessischen Polizeicomputern abgefragt worden. Inzwischen schließt Innenminister Beuth nicht mehr aus, dass es ein rechtes Netzwerk in der hessischen Polizei geben könnte. Der unter Druck geratene Minister setzte einen Sonderermittler ein. Hessens Polizeichef Udo Münch wurde in den vorzeitigen Ruhestand versetzt.

Die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" berichtete, dass neben den bislang bekannten Fällen auch zwei weitere Frauen Ziel von Drohschreiben gewesen seien. Eine Berliner Kolumnistin sowie eine Strafverteidigerin aus München hätten der Zeitung gesagt, die hessische Polizei habe sie im vergangenen Jahr informiert, dass Briefe abgefangen worden seien, die derselben Quelle zugerechnet würden. Beide Frauen wollten zu ihrem Schutz anonym bleiben.