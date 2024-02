Weil sie in ihrer Schule rassistische Parolen und Lieder angestimmt haben sollen, ermittelt der Staatsschutz gegen zwei 16-Jährige aus dem Lahn-Dill-Kreis. Hintergrund ist offenbar eine Challenge in den sozialen Netzwerken.

Beiden Jugendlichen wird nach Angaben des Hessischen Landeskriminalamts (HLKA) Volksverhetzung vorgeworfen. Ersten Ermittlungen zufolge rief einer der beiden Beschuldigten bereits vergangene Woche aus einem Unterrichtsraum in das Treppenhaus der Schule eine rassistische Parolen. Der zweite soll während des Musikunterrichts ein Lied mit rassistischem Inhalt angestimmt haben.

Lehrkräfte hätten die Schüler umgehend konfrontiert, hieß es am Freitag in der Mitteilung des HLKA. Name und Standort der Schule im Lahn-Dill-Kreis wurden nicht bekannt gegeben. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen.

Landeskriminalamt spricht von "Trend" in sozialen Medien

Das Verhalten der beiden stehe offensichtlich im Zusammenhang mit einem aktuellen Trend in sozialen Medien, so das HLKA. Im Rahmen dieser sogenannten Challenge würden Videos veröffentlicht, bei denen Menschen zu einem bekannten Popsong solche Parolen rufen. Wie das HLKA dem hr bestätigte, handelt es sich dabei um den Song "L’amour toujours" von Gigi D'Agostino.

"Was die Jugendlichen anscheinend als harmlosen Spaß abstempeln, ist kein Kavaliersdelikt, sondern kann den Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllen und polizeiliche sowie staatsanwaltschaftliche Ermittlungen zur Folge haben", warnte das Landeskriminalamt.

"Gerade rechtsextremistische Gruppierungen nutzen die sozialen Medien, um ihre rassistischen oder fremdenfeindlichen Ideologien mit hoher Reichweite unter jungen Menschen zu verbreiten. Hierbei nutzen sie gezielt Trends, die gerade bei Kindern oder Jugendlichen "in" sind", so das HLKA.

Die Vorfälle im Lahn-Dill-Kreis erinnern an Vorfälle am Studienzentrum der Finanzverwaltung in Rotenburg Ende Januar und in einer Diskothek in Kalbach (Fulda) im November 2023. Dort stimmten Gäste ebenfalls zur Melodie von "L'amour toujours" die Parolen "Ausländer raus" und "Deutschland den Deutschen" an.

