Manche verzichten auf Schokolade, andere auf Alkohol. Aber wer lässt schon zwischen Aschermittwoch und Karsamstag sechs Wochen lang seinen Wagen stehen? Die Aktion #Autofasten2019 will zeigen, wie es funktioniert.

Angellica Seegoolam hat sich riesig gefreut, als die Nachricht von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) kam. Die Marketingfachfrau aus dem Stadtteil Sindlingen gehört zu den vier Gewinnern bei der Aktion #Autofasten2019 von VGF und dem Carsharing-Anbieter Book-n-Drive. Die 28-Jährige muss - oder darf - während der nun beginnenden Fastenzeit auf ihr Auto verzichten. Sie bekommt aber auch einiges dafür. "Das wird eine kleine Herausforderung, aber ich freue mich drauf", sagt Seegoolam.

Seegoolam und die anderen Gewinner der Aktion geben am Aschermittwoch für sechs Wochen ihren Autoschlüssel ab und bekommen dafür ein kostenloses VGF-Ticket für Bus und Bahn für ihre gewohnte Pendelstrecke. Für die Fälle, dass sie doch einmal ein Auto nutzen müssen, erhalten sie auch 250 Euro Guthaben für den Carsharing-Dienst Book-n-Drive, das beliebig eingesetzt werden kann. Das eigene Auto darf in dieser Zeit nicht bewegt werden. Die Teilnehmer geben öffentlich ihre Autoschlüssel ab.

Gut 40 Autobesitzerinnen und -besitzer aus Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet bewarben sich für die Aktion. Unter ihnen auch Ralph Baumgartner. Der Musikpädagoge unterrichtet Gitarre, Songwriting und Bandcoaching an der Musikschule Frankfurt. Das Auto braucht er vor allem, um schwere Dinge wie etwa seine Instrumente zu seinen Konzerten zu transportieren. Auch für Familienausflüge am Wochenende nimmt er eigentlich gerne das Auto. "Das wird die größte Umstellung", sagt der 50-Jährige. "Aber zur Hohemark im Taunus, wo wir oft wandern oder Rad fahren gehen, fährt ja direkt eine U-Bahn. Dann nehmen wir einfach die."

Durch die Kombination aus öffentlichen Verkehrsmitteln und Carsharing fehle ihm im Grunde nichts, vielmehr komme die Aktion wie gerufen. Er und seine Frau hätten schon öfter daran gedacht, das Auto abzuschaffen - auch aus politischen Gründen. "Ich bin für eine Verkehrswende. Ich finde, Autos haben in einer Großstadt eigentlich nichts zu suchen", sagt Baumgartner. Der Musiker ist sich sicher, dass er und seine Familie nach den sechs Wochen Autofasten ihren eigenen Wagen dann auch tatsächlich abschaffen werden.

So ähnlich geht es auch Angellica Seegoolam. Sie wohnt im äußersten Frankfurter Westen und pendelt jeden Tag mit dem Auto nach Offenbach zur Arbeit. Fast jeden Tag steht sie im Stau, fast jeden Tag ärgert sie sich, wenn sie wieder mal statt der normalen 40 Minuten eineinhalb Stunden und länger pro Weg braucht. Schon öfter habe sie darüber nachgedacht, auf den öffentlichen Nahverkehr auszuweichen und das Auto stehen zu lassen. "Für mich ist diese Aktion wirklich wie der letzte Tritt in den Hintern", sagt sie.

