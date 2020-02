Der rassistisch motivierte Anschlag in Hanau riss neun Menschen aus dem Leben. Der jüngste von ihnen wurde gerade mal 20 Jahre alt.

Das Landeskriminalamt (LKA) hat am Freitag die Nationalitäten der neun Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau am Mittwochabend aufgelistet. Demnach waren drei der Toten Deutsche, zwei Türken, einer war Bulgare, einer Rumäne, einer Bosnier-Herzegowiner und einer besaß die deutsche und afghanische Staatsangehörigkeit.

Hinzu kommen bei den Toten die Mutter des Attentäters und der 43-jährige Attentäter selbst, beides Deutsche. Unter den Verletzten sind nach Angaben des LKA je zwei Menschen mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit und einer mit deutschem und afghanischem Pass.

Was bislang über die Opfer der Anschläge in einer Shisha-Bar in der Hanauer Innenstadt und rund um einen Kiosk mit angeschlossener Shisha-Bar im Stadtteil Kesselstadt bekannt ist, haben wir im Folgenden zusammengetragen. Von den Opfern gibt es bislang kaum Fotos, die wir veröffentlichen dürfen.

Der 22-Jährige mit kurdischen Wurzeln wurde in Deutschland geboren. In der Türkei war er nie. Er hatte laut seiner Familie viele Pläne und Träume. Sein Cousin Aydin Yilmaz sagte dem hr, dass Ferhat Ünver gerade seine Lehre zum Heizungs- und Gasinstallateur abgeschlossen habe und dabei gewesen sei, seine eigene Firma zu gründen. "Ferhat wollte in der Gegend arbeiten und dafür sorgen, dass es uns allen zu Hause gut geht und warm ist", sagte Yilmaz. Ferhat Ünver habe sich oft mit Freunden in der Arena Bar im Stadtteil Kesselstadt getroffen - so auch am Mittwochabend.

Die 35-Jährige ist laut dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma deutsche Staatsbürgerin und Angehörige der nationalen Minderheit der Roma. Mercedes Kierpacz hinterlässt zwei Kinder. Am Tatabend soll sie in der Arena Bar, einem Kiosk mit angeschlossener Shisha-Bar, gearbeitet haben. Ihre Freundin Jade M. beschreibt Mercedes Kierpacz gegenüber dem Schweizer Nachrichtenportal 20min.ch als eine Frau mit starker Persönlichkeit: "Sie war auch sehr offen und sympathisch. Man hat sich in ihrer Nähe sofort wohlgefühlt."

Sedat Gürbüz war nach Informationen des Nachrichtenportals 20min.ch der Besitzer der Shisha-Bar Midnight am Heumarkt in der Hanauer Innenstadt, dem ersten Tatort des Attentäters. Navid S., nach eigener Aussage ein sehr guter Freund von Sedat Gürbüz, sagte dem Portal: "Sedat war ein geliebter Bruder. Er hat immer gelacht, konnte keiner Fliege etwas zuleide tun." Als er von dem Angriff auf die Shisha-Bar erfahren habe, habe er geahnt, dass Sedat unter den Todesopfern ist, sagte S.: "Er war immer um diese Zeit da." Bereits kurz nach dem Mord habe der türkische Botschafter Gürbüz' Vater Selahattin und seine Mutter Emiş besucht. Sedat Gürbüz wurde 30 Jahre alt. Er hinterlässt nach türkischen Medienberichten einen Bruder.

Weitere Informationen Namen der Opfer von Straftaten nennen wir in der Regel aus Rücksicht auf die Privatsphäre nicht. Es sei denn, es handelt sich um bekannte Persönlichkeiten. In diesem besonderen Fall haben wir es nach einer Diskussion in der Redaktion anders gehandhabt: Wir wollen den Opfern Namen und Gesicht geben. Denn der von rechtsextremen Motiven geleitete Täter sprach ihnen das Mensch-Sein wegen ihrer Herkunft geradezu ab, wie seine Online-Veröffentlichtungen zeigen. Die Namen wurden auch bei einer Mahnwache in Hanau im Beisein von Angehörigen und Freunden vorgelesen. Ende der weiteren Informationen

Sein Spitzname unter Freunden war "Gogo". Und davon schien der 37-Jährige einige gehabt zu haben. Er stammte aus einer kurdischen Familie. Gökhan Gültekin war in Hanau ein sehr bekannter Mann. "Ein bunter Hund", sagten einige Hanauer dem hr. Er habe Maurer gelernt und nebenberuflich als Kellner gearbeitet.

Gökhan Gültekin (links), Opfer des Anschlags von Hanau, mit Familienangehörigen. Bild © privat

Die Familie des 20-Jährigen stammt ursprünglich aus der bosnisch-herzegowinischen Stadt Prijedor. Doch schon sein Vater wurde in Deutschland geboren, wie später auch Hamza, seine zwei Brüder und eine Schwester. Nach Angaben von Bekannten hatte er erst vor Kurzem seine Ausbildung abgeschlossen und war gerade ins Berufsleben eingestiegen.

Anschlagsopfer Hamza Kurtovic Bild © privat

Der 33-Jährige lebte laut bulgarischem Außenministerium seit zwei Jahren in Deutschland. Mehr ist über ihn nicht bekannt.

Der 23-Jährige zog laut rumänischen Medien als 16-Jähriger von Rumänien nach Deutschland, weil seine Mutter krank war und sich hier behandeln lassen wollte. In Deutschland habe Vili Viorel Păun den Schulbesuch zunächst nicht fortsetzen können und in einer Kurierfirma gearbeitet.

Derzeit ist wenig über Said Nesar Hashemi bekannt. Er scheint in Hanau aufgewachsen und zur Schule gegangen zu sein. Er ist wohl gerade einmal 21 oder 22 Jahre alt geworden.

Auch der 34 Jahre alte Fatih Saraçoğlu ist bei dem Anschlag getötet worden. Er war aus Regensburg ins Rhein-Main-Gebiet gezogen. Saraçoğlu starb in der Bar Midnight.

Zunächst war ein anderer junger Mann - Bilal Gökçe - fälschlicherweise als Todesopfer genannt worden. Sein Name wurde bei der Mahnwache für die Opfer am Freitagabend in Hanau vorgelesen. Auch wir haben ihn in einer ersten Version des Artikels genannt. Inzwischen hat sich ein Mann unter gleichem Namen gemeldet: Er sei entgegen seiner ursprünglichen Pläne an dem Abend nicht in die Shisha-Bar gegangen und lebe.

Trauerseite für Anschlagsopfer von Hanau auf Instagram. Bild © Screenshot Instagram

