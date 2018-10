Pfarrerin räumt in Kirchengemeinden auf

"Aufgeräumte Wohnungen zeugen von einem göttlichen Prinzip", heißt es im 1. Korintherbrief. In der Evangelischen Kirche Kurhessen-Waldeck ist es Pfarrerin Heidrun Strippel, die aufräumt. Sie hat schon 200 Gemeindebüros ausgemistet.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Eine Pfarrerin räumt auf und findet auch mal einen Schatz [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Heidrun Strippel hält eine weiße Sammeldose in der Hand. "Unterstützungsfonds zur Wiedereinführung der Monarchie in Bayern", steht darauf. Die Pfarrerin aus Schöneck (Main-Kinzig) hat sie beim Aufräumen in einer Kirchengemeinde gefunden. Sie lächelt verschmitzt, als sie erzählt: "Zum Pfarrer habe ich gesagt: Und wenn ich Sie ermorden muss, die Dose muss ich haben." So weit kam es natürlich nicht. Der Pfarrer und die Pfarrerin schlossen einen Deal: Sie bekam die Dose, er das Geld, das noch immer darin war.

Seit sechs Jahren räumt Heidrun Strippel in Pfarreien auf, und die Büchse der Monarchiefreunde gehört zu den Schätzen, die sie dabei findet und bei sich verwahrt. Eine Gemeinde konnte die Pfarrerin nach langer Krankheit nicht mehr übernehmen. So fand die Evangelische Kirche Kurhessen-Waldeck eine neue Aufgabe für sie: Heidrun Strippel wird von Pfarreien gerufen, die ihre Aktenberge oder ihre überfüllten Gemeindebüros nicht mehr in den Griff bekommen.

Ihr erster Job: 80 Aktenordner, 300 Hängeregistraturen, diverse Einbauschränke

Bloß, wie kam sie zu dem ungewöhnlichen Job? Nach ihrer Genesung damals unterstützte sie die Arbeit des Dekanats, wie Strippel berichtet: "Der Dekan bat mich, Bauunterlagen aus einer Gemeinde zu besorgen. Dort sollte umgebaut werden." Als sie in die Gemeinde kam, habe ihr die Pfarrerin vor Ort nur gesagt, sie könne alles von ihr haben, aber sie solle nicht fragen, wo das sei.

Ein Blick ins Sekretariat ließ Heidrun Strippel verstehen, was ihre Kollegin damit meinte: "Da standen 80 Aktenordner, 300 Hängeregistraturen, diverse Einbauschränke. Das ging durch das ganze Haus weiter bis auf den Dachboden. Und alles war voll." Das habe der alte Pfarrer seiner Nachfolgerin hinterlassen, weil er gedacht habe, das wären alles wichtige Dokumente, erinnert sich Strippel.

"Ich räume halt leidenschaftlich gern auf"

Ein Vierteljahr lang habe sie in dieser Pfarrei aufgeräumt, und damit ihre neue Berufung gefunden. Sie sagt: "Ich räume halt leidenschaftlich gern auf, weil ich denke, dann wissen die Leute wenigstens, was sie haben und warum sie es haben und wozu sie es brauchen." Was nicht mehr gebraucht werde, das schmeiße sie dann auch rigoros weg. Historische Funde aus den Jahren vor 1945 werden archiviert.

Eines von Heidrun Strippels Schatzkästchen beinhaltet alte Schlüssel für Pfarreien. Bild © Jutta Nieswand (hr)

Inzwischen hat Heidrun Strippel rund 200 Pfarreien im ganzen Kirchenkreis, der sich vom Hanauer Raum über Ost- und Nordhessen bis nach Oberhessen erstreckt, aufgeräumt. In der Regel ist sie einen Tag vor Ort und nimmt die wichtigsten Unterlagen, die sie in Ruhe aufräumen muss, mit nach Hause. Mithilfe eines runden Aktenschranks, der sich drehen lässt, sortiert sie dort die Papiere. Und das dauert mitunter schon allein der schieren Masse wegen. In einem Kirchenkreisamt mistete die patente Pfarrerin rund 20.000 Kilogramm Material aus. Damit ist sie noch nicht fertig.

Am Ende bleiben grundsätzlich zehn Aktenordner übrig

Als grundsätzliches Problem in den Pfarreien erkannte Heidrun Strippel, dass dort treu alles Mögliche aufgehoben werde. Bis der Platz restlos aufgebracht sei. Und dann traue sich niemand zu entscheiden, was man wegwerfen müsste. Strippel appelliert dazu, dass eben nicht mehr alle kirchlichen Amtsblätter und Rechtssammlungen aufbewahrt werden. Dafür gebe es heute den Computer. In der Regel reduziere sie die Zahl der Aktenordner auf rund zehn, sagt sie - egal ob es vorher 30, 50 oder 150 waren.

Das geht nicht immer ohne Konflikte, wie Heidrun Strippel sagt. Ihr habe mal ein Pfarrer vorgeworfen, sie vernichte Geschichte. Sie habe ihn dann einen Messie genannt. Danach konnte sie ihn besänftigen, indem sie sagte: "Du sagst doch immer, diese Gemeinde ist deine große Liebe. Deine Nachfolgerin möchte sich vielleicht auch in deine Gemeinde verlieben, aber dafür braucht sie ein bisschen Freiraum." Das überzeugte den Pfarrer - und Heidrun Strippel hatte in dem Augenblick nicht nur als Aufräumerin, sondern als Seelsorgerin gewirkt.