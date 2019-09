30 Jahre nach dem Mauerfall wollen wir von hessischen Schülerinnen und Schülern wissen: Wo sind eure alltäglichen Orte der Freiheit in Hessen?

Du kannst gehen, wohin du willst, posten, was du willst, daten, wen du willst, usw.: Freiheit scheint 30 Jahre nach dem Mauerfall für uns alle selbstverständlich zu sein. Doch stimmt das wirklich? Was bedeutet Freiheit eigentlich? Und kann man sie auch wieder verlieren? Bringt Freiheit nicht auch die Verantwortung mit sich, sie zu schützen?

Du bist gefragt!

Wo findest du Freiheit in deiner alltäglichen Umgebung? Was bedeutet für dich Freiheit im Alltag? Wieso ist dir Freiheit wichtig? Zeige uns in einem Videoclip deinen „Ort der Freiheit“ und erzähle uns, wieso du dort Freiheit findest.

Wer kann mitmachen?

Hessische Schülerinnen und Schüler ab der achten Jahrgangsstufe.

Anforderungen an die Videos

selbstgedrehtes Handyvideo

maximal 1 Minute

Querformat

du darfst gerne kreativ sein, wir freuen uns über vielfältige Einsendungen.

Unterschriebene Mitwirkungserklärung nicht vergessen.

Einsendeschluss eures Videoclips: 20.10.2019

Die Videos könnt ihr hier hochladen. Wenn ihr jünger als 18 Jahre alt seid, brauchen wir eine Einverständniserklärung eurer Eltern [PDF - 37kb] .

Was passiert mit den Videos?

Eure „Orte der Freiheit“ werden hier auf hessenschau.de auf einer interaktiven Hessenkarte präsentiert.

Aus allen Einsendungen werden fünf besonders aussagekräftige Beiträge ausgewählt. In der Folge...

kommt ein hr-Videojournalist zu euch, der euren „Ort der Freiheit“ ausführlich dokumentiert

wird das Ergebnis online und im hr-fernsehen zu sehen sein

könnt ihr den ARD-Jugendmedientag am 12. November 2019 aktiv mitgestalten

Noch Fragen?

Schreibe uns gerne auf ortederfreiheit@hr.de.

Das Projekt "Orte der Freiheit" ist eine Kooperation von hr, Hessischer Staatskanzlei und dem Hessischen Kultusministerium.