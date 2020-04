In ihren Osterbotschaften haben die christlichen Kirchen dazu aufgerufen, trotz aller Herausforderungen und Ängste in der Corona-Krise die Hoffnung nicht zu verlieren. Ostern sei das Fest des Lebens und die Osterbotschaft womöglich wichtiger denn je.

Predigten vor leeren Kirchenbänken, Osternachtsfeiern ohne Chorgesang - wegen der Corona-Pandemie müssen die Kirchen in diesem Jahr auf einige Traditionen verzichten. Ostern finde aber dennoch statt, betonen Vertreter der christlichen Kirchen in Hessen. "Gerade in diesem Jahr, wo uns der Tod so nahe kommt, hat Ostern als Fest des Lebens eine besondere Bedeutung", schreibt die Bischöfin der evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Beate Hofmann, in ihrer Osterbotschaft.

Bätzing: Der Bedrohung solidarisch entgegentreten

"Die christliche Botschaft und unsere konkrete Bedrängnis gehören zusammen", sagte der Limburger Bischof Georg Bätzing am Samstagabend bei der Osternachtsfeier im Dom. In Zeiten der Corona-Pandemie seien Zeichen besonders wichtig, so der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz.

Das Licht der Kerzen, der Klang von Orgel und Glocken sowie das Ostermahl seien "Signale nach außen, mit denen wir deutlich machen, dass uns diese Epidemie nicht bezwingen wird und auseinandertreibt." Sie seien zusammengenommen "ein Manifest unseres Willens, der Bedrohung solidarisch und mit allen Kräften entgegenzutreten", so Bätzing.

Jung: Versammlungsverbot ist richtig

Auch der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung rief dazu auf, in der Corona-Krise auf die besondere Kraft der Osterbotschaft zu vertrauen. "Für mich gehören die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod und das Leben hier und jetzt fest zusammen. Der Glaube daran, dass das Leben, das Gott schenkt, größer ist als das, was wir hier erleben, gibt mir immer wieder Kraft", schreibt er auf der Internetseite der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.

Jung verteidigte zudem die Verordnungen zur Eindämmung des Coronavirus, die auch öffentliche Gottesdienste untersagen. "Dass wir uns zurzeit nicht in den Kirchen versammeln, um Gottesdienste zu feiern, ist richtig. Es geht darum, dass wir alles tun müssen, um eine schnelle Ausbreitung der tückischen Krankheit zu verhindern."

Kohlgraf: Auferstehung als Bild der Hoffnung

Es sei zwar schmerzlich, dass die Menschen in diesem Jahr Ostern "nicht mit den Zeichen und der Festlichkeit" feiern könnten wie gewohnt - aber Ostern finde doch statt, sagte der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf laut vorab verbreitetem Predigtmanuskript in der Osternacht.

Die Coronakrise sei auch eine Anfrage an den Glauben. Dabei vermittele das Bild vom offenen Grab und dem weggerollten Stein ein starkes Bild der Hoffnung, sagte Kohlgraf. "Fürchtet euch nicht, das heißt: Lasst euch eine Perspektive für die Zukunft geben. Lasst euch ein Fundament schenken, das euch gerade auch in dieser Zeit trägt. Gott ist stärker als der Tod."

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 12.04.2020, 19.30 Uhr