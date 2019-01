Mit bissigem Humor begleitete das Satire-Magazin Pardon die gesellschaftlichen Entwicklungen in der Bundesrepublik. Hans A. Nikel, Mitbegründer der Zeitschrift, ist nun in Bad Homburg gestorben.

Hans A. Nikel sei bereits am Donnerstag im Alter von 88 Jahren in Bad Homburg nach längerer Krankheit gestorben, teilten seine Witwe und ein Freund der Familie der Nachrichtenagentur dpa am Montagabend mit. Nikel war Erfinder und Verleger des Satire-Magazins Pardon.

Der in Oberschlesien geborene Nikel kam nach dem Zweiten Weltkrieg nach Frankfurt. Er arbeitete als Journalist für die Süddeutsche Zeitung und die Frankfurter Rundschau. Gleichzeitig studierte er bei den Philosophen Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, den Protagonisten der Frankfurter Schule. 1954 gründete er mit Erich Bärmeier ein gemeinsames Verlagsprojekt.

Vom Publizisten zum Bildhauer

Die Zeitschrift Pardon legten beide 1962 auf. Markenzeichen des literarisch-satirischen Magazins war ein schwarzes Teufelchen, das seinen Hut zieht - eine Darstellung des Frankfurter Zeichners F. K. Waechter. Mit bissigem Humor begleitete Pardon die gesellschaftlichen Entwicklungen der 1960er und 1970er Jahre.

1980 wurde die Zeitschrift verkauft, zwei Jahre danach wurde sie eingestellt. Nikel setzte sein Studium fort und schloss es mit einer Doktorarbeit über den mittelalterlichen Mystiker Meister Eckhart ab. Danach arbeitete er als Bildhauer. Eine seiner Bronzeskulpturen trägt den Titel "Himmel & Erde".

Sendung: hr-iNFO, 01.01.2019, 10 Uhr