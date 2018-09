Kaffee gibt es auch: Eine mobile Kaffeemaschine stet beim Parking-Day in Kassel in einer Parklücke.

Eine Kaffemaschine, Zimmerpflanzen und Campingstühle: Umweltschützer besetzen in fünf hessischen Städten Parkplätze und machen es sich darauf gemütlich. Einige Autofahrer finden das nicht besonders witzig.

Wer an diesem Wochenende in Kassel, Darmstadt, Frankfurt, Offenbach und Fulda parken will, könnte eine Überraschung erleben: Denn Aktivisten von Greenpeace, ADFC, BUND und anderen Umweltverbänden haben einige Parkplätze in den Innenstädten besetzt, dort Wohnzimmermöbel aufgestellt, einige spielen auf den Parkplätzen sogar Badminton und lassen es sich gut gehen.

Die Aktionen gehören zum weltweiten "Parking Day". Er soll darauf aufmerksam machen, dass es in Großstädten zwar viele Parkplätze und Straßen, aber zu wenige Wohnungen und zu wenig Grün gibt.

Wohnzimmermöbel auf dem Parkplatz

In Kassel zum Beispiel haben die Aktivisten Parkplätze am Ständeplatz besetzt, am Rande der City. Motorräder und Autos fahren vorbei, doch Barbara Lehmann vom BUND trägt gerade eine Zimmerpflanze herbei und stellt sie liebevoll auf dem Parkplatz ab. "Ich habe sie mitgebracht, damit es hier noch gemütlicher wird!" sagt sie. Lehmann wünscht sich mehr Grün in den Städten und weniger zubetonierte Flächen. Auf einigen Parklücken stehen Liegestühle, ein Zelt lädt zum Ausruhen ein, eine Kaffeemaschine läuft: Der Parkplatz wird zum Wohnzimmer für etwa zwei Dutzend Aktivisten.

Sie haben die Aktion bei der Stadt Kassel angemeldet und ein Schild an der Einfahrt aufgestellt, auf dem sie höflich darum bitten, hier am Ständeplatz heute nicht zu parken. BUND, ADFC, Greenpeace, studentische Gruppen: Sie alle machen mit beim Parking Day. Etwas später werden Studenten auch ein Sofa mitbringen, eine Wohnzimmerlampe daneben aufstellen. Der Platz ist mittlerweile frei dafür, denn immer, wenn Autos ihre Parklücken verlassen, nehmen die Aktivisten sie in Beschlag.

Parking-Day in Kassel: Das Zelt steht. Bild © Jens Wellhöner

Autofahrer: "Wir brauchen doch die Parkplätze"

Doch nicht alle sehen das so entspannt. Ein Motorrad kommt vorbei, der Fahrer schüttelt wütend den Kopf, saust in eine Parklücke, die noch frei ist und schimpft: "Die haben eine Meise! Zu behaupten, dass es zu viele Parkplätze gibt ist Schwachsinn: Das sind Aktivisten, die keine Ahnung haben. Wir brauchen doch Parkplätze in den Innenstädten, sonst sind die Innenstädte tot!"

Andere Autofahrer, die einen Parkplatz suchen, schauen irritiert, dann wenden sie ihren Wagen und suchen woanders weiter. Lennart König vom ADFC sucht das Gespräch mit den Autofahrern, er muss sich auch unfreundliche Kommentare anhören. Doch er lächelt, verteilt Flyer, hilft sogar Autofahrern beim Ausparken. "Wir brauchen im Straßenverkehr mehr Miteinander, nicht Gegeneinander! Darum bleiben wir freundlich.“ sagt er.

Ein Happening mit Charme und Seifenblasen

Die Charme-Offensive der Parkplatz-Besetzer kommt bei einigen Autofahrern auch gut an. Eine Frau zum Beispiel, die gerade einen Parkschein am Automaten gezogen hat, schaut freundlich zu den Aktivisten herüber und sagt, dass sie heute nur ausnahmsweise mal mit dem Auto in die Stadt gefahren sei, sonst laufe sie. Die Parking-Day-Aktion findet sie in Ordnung. Andere meinen, der ÖPNV solle bezahlbarer werden, dann brauche man auch nicht mehr so viele Parkplätze.

Als wieder ein Auto herankommt, begrüßt ein Aktivist den Fahrer mit Seifenblasen. Der lächelt etwas genervt und sucht das Weite. Die anderen Aktivisten machen es sich derweil auf ihren Liegestühlen gemütlich, während die Kaffeemaschine läuft. Der Parking Day: Ein Happening.

Weitere Informationen "Parking-Day" in Hessen In Hessen machen 2018 vier Städte beim Park(ing) Day mit. Darmstadt, Frankfurt, Kassel, Offenbach und Fulda. Die Aktion wird unter anderem von Greenpeace, dem Bund für Umwelt und Naturschutz und dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club unterstützt. In Darmstadt und Kassel wurden am Freitag, 21. September, die Parkplätze in der Grafenstraße und am Ständeplatz besetzt. In Frankfurt schlagen die Park(ing)-Day-Aktivisten am Samstag, 22. September, zu. Hier ist die Töngesgasse ab 10 Uhr Schauplatz der Aktion. In der Offenbacher Waldstraße werden am 22. September ab 12 Uhr Parkplätze besetzt, in Fulda am Samstag ab 11 Uhr die Parkplätze in der Friedrichstraße. Ende der weiteren Informationen