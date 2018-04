In Wiesbaden sorgten die Leichenschauen für Trubel.

In Wiesbaden sorgten die Leichenschauen für Trubel. Bild © Imago

Dieser Fall erinnert unweigerlich an den Tatort-Pathologen Professor Börne: Ein Rechtsmediziner hat in Wiesbaden für Ärger mit seiner peniblen Arbeitsweise gesorgt. Die Polizei verzweifelte. Anders als im Fernsehkrimi kam der Mann mit seiner Art nicht weit.

Aus dem Halbgott in Weiß wurde in kürzester Zeit ein rotes Tuch: Ingo Dilger hat in Wiesbaden viel verbrannte Erde hinterlassen. Anfang Februar beauftragte die Stadt den selbstständigen Leipziger Rechtsmediziner mit Leichenschauen. Doch wie nun herauskam, wurde er schon eine Woche später wieder freigestellt. Bestatter, Angehörige und auch die Polizei hatten sich gegen eine Weiterbeschäftigung aufgelehnt.

"Die Fronten waren verhärtet, das hätte ich auch nicht geglaubt", sagt die Leiterin des städtischen Gesundheitsamts, Kaschlin Butt, zu hessenschau.de. Sie selbst beauftragte Dilger mit den bei Feuerbestattungen vorgeschriebenen zweiten Leichenschauen.

Im Krematorium am Wiesbadener Südfriedhof sollte der renommierte Fachmann die bei erster Begutachtung ausgefüllten Totenscheine sowie etwaige Hinweise auf eine unnatürliche Todesursache überprüfen. "Danach ist alles vernichtet: Ofen - durch - fertig", begründet Butt, warum man bei Einäscherungen auf Nummer sicher gehen will.

Bestattungstermine verschoben

Offenbar ging Dilger seine Aufgaben aber sehr penibel an. Zu penibel, monierten seine Kritiker. 61 Verstorbene begutachtete der Mediziner binnen fünf Tagen. Bei jeder dritten Kontrolle reklamierte er Unregelmäßigkeiten und ließ die Leichen anhalten, wie es in der Fachsprache heißt. Die Toten konnten bis auf Weiteres nicht bestattet werden. "Es gab einen Stau, die Angehörigen haben Termine verschieben müssen", beklagt Krematorium-Geschäftsführer Valentin Burkl.

Dem gelernten Bestatter stießen weniger die Bedenken an sich als vielmehr die Vorgehensweise des Rechtsmediziners sauer auf. "Es gibt immer mal Unstimmigkeiten bei der ersten Leichenschau", erklärt Burkl. Eine kurze Rücksprache mit den zuständigen Ärzten oder Krankenhäusern habe aber bislang stets für Klarheit gesorgt. Meist seien es nur formale Fehler beim Ausfüllen des Totenscheins. Doch mit Dilger habe man nicht reden können, beklagt Burkl: "Wir waren Luft für ihn. Er hat sofort die Kripo eingeschaltet."

Mehrarbeit für die Polizei - ohne Grund

Tatsächlich musste die Polizei in Dilgers kurzer Amtszeit mehrfach im Krematorium vorstellig werden. "Üblich ist etwa ein Fall pro Monat, bei ihm waren es sechs in zwei Tagen", sagt der zuständige Kommissariatsleiter Stefan Lange vom Polizeipräsidium Westhessen. Die Beamten mussten dann jeweils ein Todesermittlungsverfahren aufnehmen. Anhaltspunkte für eine Straftat habe es freilich in keinem der Fälle gegeben, sagt Lange. Und eine Obduktion, womit man der Sache richtig auf den Grund gehen könnte, habe Dilger dann stets abgelehnt.

Vermutungen seiner Kritiker, bei Dilgers Handeln stünden finanzielle Interessen im Vordergrund, weist Kaschlin Butt vom Gesundheitsamt zurück: "Ob er die Leichen anhält oder durchwinkt, macht keinen Unterschied." Ihm gehe es vielmehr um seine Profession.

Der Gutachter stellt pro Leichenschau 37 Euro in Rechnung - unabhängig vom Aufwand. Die Kosten werden letztlich an die Angehörigen weitergereicht. Bei jährlich rund 3.500 Feuerbestattungen im Wiesbadener Krematorium macht das immerhin knapp 130.000 Euro.

Kommissar droht mit Anzeige

Dilger selbst, der für eine Stellungnahme nicht zu erreichen war, warf Polizei und Krematorium wiederum ein unprofessionelles Verhalten vor. Im Wiesbadener Kurier sprach er von "Verhinderern" und unterstellte indirekt eine Vertuschung unnatürlicher Todesfälle. "Wenn er noch weitergemacht hätte, hätte er eine Anzeige von mir bekommen", echauffiert sich Ermittler Lange.

Im Krematorium ist mittlerweile wieder Normalität eingekehrt. "Es läuft, wie es zehn Jahre zuvor auch gelaufen ist", meint Geschäftsführer Burkl. Aktuell kümmern sich zwei speziell qualifizierte Ärzte um die finalen Leichenschauen. "Was unklar ist, wird angehalten. Aber es wird nicht übertrieben", so Burkl. "Pietätvoll und zeitnah", das seien die entscheidenden Faktoren.

Stadt sieht sich gerüstet

Auch bei der Stadt ist man über Dilgers Abschied nicht unglücklich, wenngleich man sein Know-how durchaus geschätzt habe. "Unser Interesse ist es, die bestmögliche medizinische Fachexpertise zu gewährleisten", sagt Amtsleiterin Butt.

Wenn mit der geplanten Reform des hessischen Friedhofsgesetzes die Leichenschauen künftig regelhaft von Rechtsmedizinern vorgenommen werden sollen, sieht sich Wiesbaden jedenfalls gerüstet. "Wir sind vorbereitet - den Ärger hatten wir schon", sagt Butt. Auf einen weiteren Professor Börne würden alle Beteiligten aber gerne verzichten.