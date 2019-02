Sie fährt Auto, geht regelmäßig ins Fitnessstudio und arbeitet neuerdings als Model: Ingeborg Wolf aus Hessen ist fitter als so manche 70-Jährige – und das mit stolzen 103 Jahren.

Mit über 100 Jahren noch einmal vor der Kamera stehen. Was für viele unvorstellbar scheint, ist für Ingeborg Wolf in Erfüllung gegangen. Für einen Bekleidungshersteller wagte sich die 103-Jährige aus Kronberg im Taunus vor die Kamera und versuchte sich als Model.

Der Kontakt kam über Fotograf Karsten Thormaehlen zustande. Der in Wiesbaden lebende Fotograf hat ein Atelier in Frankfurt und ist gefragter Experte, wenn es um Hochbetagte geht. Gemeinsam mit einem Münchner Verlag hat er bereits den dritten Bildband "100 Jahre Lebensglück" mit seinen Altersporträts herausgebracht. Für seine Fotos bereiste Thormaehlen acht Jahre lang zwölf Länder und lichtete viele über 100-Jährige mit der Kamera ab.

Werbekampagne mit über 100-Jährigen

Der Bekleidungshersteller Seidensticker engagierte den Fotografen. Zum seinem 100-jährigen Bestehen wollte das Unternehmen eine außergewöhnliche Werbekampagne starten: Fotos von Menschen, die mindestens genauso alt sind. Als Seidensticker den Fotografen nach potentiellen Models fragte, schlug er Ingeborg Wolf vor. Diese Chance wollte sich die 103-Jährige nicht entgehen lassen. Für das Fotoshooting des Bekleidungsherstellers reiste sie extra an. Gemeinsam mit ihrer Nichte machte sie sich mit Bus und Bahn auf den Weg von Kronberg bis nach Berlin.

Schon immer interessierte sich die selbstbewusste Dame für Mode. Geboren wurde Wolf 1915 in einem Ort, der heute zu Russland gehört. Aufgewachsen ist sie in Rostock. Früh zu heiraten und Hausfrau und Mutter zu werden war für Wolf keine Option: "Ich hatte Ambitionen." In den 1950ern studierte sie Innenarchitektur, später leitete sie ein Möbel- und Designgeschäft und entwarf Wohnungen für Freunde, Bekannte und Verwandte - bis heute. Ihr Motto: "Stilbewusstsein hört mit 100 nicht auf."

Fit im hohen Alter

Das Geheimnis ihrer Jugend: Man müsse sich fithalten. "Das Altwerden muss nicht immer etwas Negatives sein", sagt Ingeborg Wolf. Deshalb geht die gelernte Innenarchitektin seit Jahren jeden Montag zum Sport und betreibt Krafttraining. Auch mit dem Auto ist die über 100-Jährige regelmäßig unterwegs. "Das Alter kann man nur aufhalten, wenn man beweglich bleibt", sagt sie.

Dennoch hat sie mit einigen Problemen zu kämpfen. Nur mit zwei Gehstöcken kann sich die 103-Jährige fortbewegen. Alltagsaufgaben, wie Betten machen oder Blumen gießen, fallen der Hessin deshalb schwer. Eigentlich brauche sie einen Rollator. Aber Ingeborg Wolf bleibt ihren Standards auch im hohen Alter treu: "Dann müsste ich die ganze Wohnung umbauen und das ertrage ich als Innenarchitektin nicht". Ruhen kommt für Ingeborg Wolf nicht in Frage. Sie möchte auch im Alter noch etwas erleben – und andere an ihrem Leben teilhaben lassen.

Memoiren für Freunde und Familie

Zum 100. schrieb Ingeborg Wolf ihre Memoiren - auf Schmierzettel. Die Tochter einer Freundin tippte die Texte am Computer ab. Alles sollte genauso aussehen, wie Wolf es sich ausgemalt hatte: "Ich habe die Fotos, das Format, die Schrift und den Titel ausgesucht." Einige Monate später war das Buch fertig – 74 Exemplare verteilte die über 100-Jährige an Freunde und Verwandte. "Es ist alles weg und ich könnte nochmal 74 verschicken", erzählt Wolf stolz.

In diesem Jahr wird Ingeborg Wolf 104 Jahre alt und genießt ihr Leben: "Ich habe immer noch Spaß und ich meine behaupten zu können, dass ich voll gültig lebe – auch mit einigen Einschränkungen."

So sehr sich die 103-Jährige über ihre späte Modelkarriere auch freut, das plötzliche Interesse für ihre Person ist der Hessin noch nicht ganz geheuer. "Ich bin auf einmal überall präsent. Ich fühle mich wie ein Fossil, das allmählich Bewunderung bekommt." Dass sie so gläsern sei, beunruhige die gelernte Innenarchitektin etwas.

Ingeborg Wolf möchte auch anderen Menschen helfen, lange fit zu bleiben. Deshalb hat sie schon den nächsten Plan für die Zukunft: "Ich möchte gerne eine Broschüre über das Altwerden herausbringen."