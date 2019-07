Landesregierung, Parteien und Ausländerbeirat haben mit Entsetzen auf die Schüsse auf einen Eritreer in Wächtersbach reagiert. Sie forderten Aufklärung über mögliche Beziehungen des Täters zur rechten Szene. Unterdessen rief die Stadt zu einer Mahnwache auf.

Worte der Betroffenheit waren am Dienstag aus der Staatskanzlei zu vernehmen, nachdem am Vortag in Wächtersbach (Main-Kinzig) auf einen 26 Jahre alten Eritreer geschossen worden war. Die Schüsse auf offener Straße erschreckten, erklärte Regierungssprecher Michael Bußer und versprach lückenlose Aufklärung.

Das Opfer des Anschlags war durch einen Schuss in den Bauch lebensgefährlich verletzt worden. Durch eine Notoperation wurde der Mann gerettet. Der 55 Jahre alte mutmaßliche Schütze handelte nach Auskunft der Staatsanwaltschaft offenbar aus rassistischen Motiven. Er richtete sich später selbst.

Grüne: "Menschenverachtende Tat"

"Wir sind schockiert über die rassistische und menschenverachtende Tat", sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Hildegard Förster-Heldmann. "Dass ein Mensch nur wegen seiner Hautfarbe zum Opfer wird, ist perfide."

Der Verrohung der Gesellschaft müsse mit allen Mitteln Einhalt geboten werden, sagte Förster-Heldmann. Es müsse insbesondere geklärt werden, ob der mutmaßliche Täter Beziehungen zur rechten Szene habe.

Grüne sehen Tag mit Symbolgehalt

Gleichlautend äußerte sich die Vorsitzende der Linken-Fraktion, Janine Wissler. "Wenn sich der Verdacht bewahrheitet, dass der mutmaßliche Täter aus rassistischen Motiven heraus handelte, dann wäre dies nach dem Mord an Walter Lübcke der zweite rechtsextreme Mordanschlag in Hessen innerhalb von wenigen Wochen."

Wissler wies auch auf das Datum des Anschlags hin. Der 22. Juli sei der Jahrestag früherer Anschläge in Oslo, Utoya und München und habe in der rechten Szene Symbolgehalt. Jene Täter seien Rechstextremisten gewesen oder hätten sich von solchen inspirieren lassen.

"Unerträgliche Weltanschauung"

Der Vorsitzende des Landesausländerbeirats, Enis Gülegen, sprach von einer "unerträglichen Weltanschaung" und einem Rückfall in lange überwunden geglaubte Zeiten. "Das friedliche Zusammenleben aller Menschen in Deutschland und in Hessen ist in Gefahr", sagte er.

Gülegen machte für den Anschlag unter anderem rechtspoulistische Hetze verantwortlich. "Das Grundübel muss an der Wurzel gepackt werden. Und das ist der Rechtspopulismus." Er forderte ebenfalls lückenlose Aufklärung sowie verstärkte Präventionsbemühungen.

Mahnwache am Ort des Attentats

Die Stadt Wächtersbach will am Dienstagabend mit einer Mahnwache ihre Solidarität mit dem Opfer des Anschlags zeigen. Unter dem Motto "Kein Platz für Rassismus" laden Bürgermeister Gerhard Koch, Landrat Thorsten Stolz sowie die Kirchen im Stadtgebiet alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich ab 19 Uhr am Ort des Attentats in der Industriestraße einzufinden, um ein Zeichen gegen rechte Gewalt zu setzen. Die Industriestraße wird dazu voll gesperrt.

