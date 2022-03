Im Kriegsgebiet in der Ukraine werden auch Polizeiautos durch Raketen zerstört. Deshalb gab es einen Hilferuf der Polizei in Kiew an die Frankfurter Polizei, ob sie nicht Autos in die Ukraine schicken könnten. Freitagabend ist dann ein Hilfskonvoi vom Frankfurter Polizeipräsidium aufgebrochen.