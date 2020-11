Wasserwerfer gegen "Querdenken"-Gegner am Hauptbahnhof [Videoseite]

Demo und Gegen-Demo in Frankfurt

Mehrere hundert "Querdenken"-Demonstranten sind in Frankfurt gegen die Corona-Einschränkungen auf die Straße gegangen. Die Polizei hatte mit der Durchsetzung der Hygieneregeln zu kämpfen - und mit Blockaden von Gegendemonstranten.

"Wir werden Versammlungsfreiheit ermöglichen, Auflagen aber auch streng kontrollieren und Verstöße konsequent ahnden." So hatte es die Polizei im Vorfeld der "Querdenken"-Demonstration am Samstag in Frankfurt angekündigt.

Die Zahl der Teilnehmer an der Demo belief sich dann zunächst auf mehrere hundert Menschen, die Gruppe ihrer Gegner war noch überschaubarer. Trotzdem hatte es der Großeinsatz der Polizei rasch in sich.

Erst gewarnt, dann losgelegt

Dazu gehörte auch der wiederholte Einsatz von Wasserwerfern - und zwar gegen Gegner der Coronapolitik-Kritiker. Die Polizei setzte sie nacheinander an zwei Kreuzungen in der Nähe des Hauptbahnhofs ein, wo Gegen-Demonstranten mit "Antifa"-Symbolen und Botschaften auf Transparenten wie "Die Rechten zu Boden" die geplante Route der "Querdenker" blockierten.

Zuvor hatte die Polizei mit Lautsprecherdurchsagen mit diesem Vorgehen gedroht, falls die Strecke nicht freigemacht werde. Sie sprach außerdem auf Twitter von "Angriffen auf Polizeikräfte".

Polizei Frankfurt @Polizei_Ffm Da auch hier der Aufforderung, die blockierte Strecke freizumachen, nicht nachgekommen wurde, musste der Wasserwerfer erneut eingesetzt werden. Es kommt derweil auch zu Angriffen auf Polizeikräfte. // #ffm1411 [zum Tweet]

Der Start des "Querdenken"-Demonstrationszuges durch die Frankfurter Innenstadt hatte sich am Mittag nicht nur wegen der Blockaden rund eineinhalb Stunden verzögert. Die Polizei hielt diese Demonstration mehrfach auf, weil immer wieder Teilnehmer keine Masken trugen und die Sicherheitsabstände nicht einhielten. Der Versammlungsleiter sei aufgefordert worden, die Hygieneauflagen zu kommunizieren, twitterte die Polizei.

Polizisten weisen am Frankfurter Hauptbahnhof auf die Abstands- und Maskenpflicht hin. Bild © hr

Mehrere Hundert "Querdenker"

Mehrere Hundert Demonstranten nahmen an dem "Querdenken"-Demonstrationszug durch die Stadt teil. Für die Abschlusskundgebung am Nachmittag hatten sich nach Angaben des Frankfurter Ordnungsamts rund 2.000 Teilnehmer angemeldet. Aufgrund der Veranstaltung unter dem Motto "Kein Lockdown für Bembeltown" kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt.

Laut Ordnungsamt war ist die Route erheblich verkürzt und auf andere Straßen verlegt worden. Verboten war das Tragen eines Davidsterns mit diversen Inschriften wie "Impfen macht frei", die bei ähnlichen Demonstrationen in anderen Städten zu sehen waren.

Der Deutsche Journalistenverband (DJV) appellierte an die Polizei, den Medien eine ungehinderte Berichterstattung zu ermöglichen. Zwei Journalisten des Satire-Magazins "Titanic" sei das Fotografieren bei der Demonstration zunächst untersagt worden. Erst nach Vorzeigen ihrer Presseausweise hätten diese weiterarbeiten können.

Bundespolizei soll Kontrollen unterstützen

Die verkürzte Route führt laut Versammlungsbehörde direkt vom Hauptbahnhof über die Taunusanlage zur Abschlusskundgebung auf Roßmarkt, Goethe- und Rathenauplatz. Beamten der Bundespolizei unterstützen die Frankfurter Polizei und die Stadtpolizei in den Abend- und Nachtstunden bei den Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln.

Vergangene Woche hatten in Leipzig rund 20.000 "Querdenker" gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung demonstriert. Es kam zu Ausschreitungen, auch gewaltbereite Rechtsextreme nahmen daran teil.

Sendung: hr-iNFO, 14.11.2020, 14.30 Uhr