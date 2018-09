Der Oberhirte des Bistums Fulda ist mit einem feierlichen Gottesdienst in den Ruhestand verabschiedet worden. 17 Jahre war Bischof Algermissen in Amt und Würden. Wann sein Posten neu besetzt wird, ist noch unklar.

Mit einem festlichen Pontifikalamt im Dom zu Fulda ist am Sonntag der langjährige Bischof Heinz Josef Algermissen in den Ruhestand verabschiedet worden. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) würdigte die Verdienste des katholischen Oberhirten.

Bouffier lobt Haltung und Persönlichkeit

"Geradlinig und mit Haltung haben Sie das Amt des Bischofs ausgeübt", sagte Bouffier laut einer Mitteilung. Algermissen habe das Bistum in den 17 Jahren seiner Amtszeit durch seine Persönlichkeit und sein Engagement geprägt. In bewegten Zeiten brauchten Kirche und Staat Orientierung, wie Algermissen sie gegeben habe.

Algermissen hatte anlässlich seines 75. Geburtstages im Februar sein Rücktrittsgesuch gemäß den kirchenrechtlichen Bestimmungen bei Papst Franziskus eingereicht. Im Juni nahm der Pontifex das Gesuch an.

Marx lobt Algermissen als "hellwachen Geist"

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx aus München, lobte Algermissen als "hellwachen Geist", der einen Blick dafür habe, was auf der Welt passiere. Mit Blick auf den in Fulda begrabenen Heiligen Bonifatius (673-755) betonte Marx, Bischöfe sollten in Generationen denken und Institutionen schaffen, die geistlich tief verwurzelt seien.

Der Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker sagte, auch im Ruhestand bleibe für Algermissen der Auftrag, das Evangelium zu verkünden. "Der Dienst des Priesters und Bischofs gehört mit zu den Berufen, in denen es nie eine Situation gibt, in der man einen Punkt setzen kann, schon gar nicht einen Schlusspunkt."

Engagement gegen Sterbehilfe und für den Frieden

Mit Algermissen verlässt einer der letzten großen Hardliner die Kirchenbühne. Mit seiner unnachgiebigen Haltung zur Abtreibung oder zur aktiven Sterbehilfe zog er die Kritik auch vieler Gläubiger auf sich. Beides lehnt er ebenso ab wie die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare.

Auch für den Frieden hat sich der 1943 in Hermeskeil (Rheinland-Pfalz) geborene Kirchenmann stets engagiert. Seit 2002 ist er Präsident der deutschen Sektion der katholischen Friedensbewegung Pax Christi. Als solcher forderte er die Bundesregierung auf, den Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland zu beschließen.

"Glaube an Christus in Auflösung begriffen"

Die Entwicklung in der Kirche sieht Algermissen mit Sorge. "Der Glaube an einen personalen Gott, an Jesus Christus als seinen Sohn und Erlöser und auch an die Auferstehung ist bei vielen Menschen in Auflösung", sagte er im Februar im hessenschau.de-Interview. Es gebe aber auch Hoffnung. "Es gab am Olivenbaum der Kirche immer Äste, die abgestorben sind, und neue, die zum Leben kommen."

Künftig will der Bischof mehr Zeit mit Reisen und Lesen verbringen. Literaten seien wie Seismografen, die gesellschaftliche Erschütterungen früher wahrnähmen als andere, findet er. Auf seiner Leseliste stehen unter anderem Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt.

Noch kein Nachfolger in Sicht

Seit Juni führt Weihbischof Karlheinz Diez als Diözesanadministrator das Bistum mit rund 393.000 Mitgliedern. Wann der Bischofsposten neu besetzt wird, ist nach Angaben eines Sprechers noch unklar. In diesem Jahr sei damit nicht mehr zu rechnen. "Es könnte sein, dass sich die Entscheidung bis Ostern hinzieht", sagte er.

