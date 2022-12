Fritz Bauer war Chefankläger in den Frankfurter Auschwitz-Prozessen gegen frühere SS-Angehörige. 54 Jahre nach seinem Tod ist der ehemalige hessische Generalstaatsanwalt nun mit der Wilhelm-Leuschner-Medaille posthum ausgezeichnet worden.

Stellvertretend für den früheren hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer nahm seine in Schweden lebende Großnichte Marit Tiefenthal die Ehrung am Donnerstag bei einem Festakt in der Frankfurter Goethe-Universität entgegen. Bauer wurde "für seinen unermüdlichen Einsatz für die deutsche Demokratie" mit der höchsten Auszeichnung des Landes Hessen geehrt. Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) würdigte das Wirken Bauers, der sich in der Nachkriegszeit maßgeblich dafür eingesetzt hatte, die Verbrechen des Nationalsozialismus zu verfolgen.

Bauer selbst hatte als Jude und Sozialdemokrat 1933 mehrere Monate Lagerhaft verbüßt. Als hessischer Generalstaatsanwalt war er treibende Kraft bei der Vorbereitung des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses gegen 22 Mitglieder der SS-Wachmannschaften im Konzentrationslager Auschwitz. Es folgten weitere Auschwitz-Prozesse. Bauer trug außerdem mit entsprechenden Hinweisen maßgeblich dazu bei, dass der NS-Kriegsverbrecher und Massenmörder Adolf Eichmann durch israelische Agenten festgenommen werden konnte.

Rhein nannte Bauer in seiner Begründung für die Auszeichnung "eine der Schlüsselfiguren der jungen deutschen Demokratie". Bauer habe sich Zeit seines Lebens dafür eingesetzt, die Ideologie des NS-Regimes zu enttarnen. "Sein Ziel war dabei nie die Vergeltung - ihm ging es darum, die schrecklichen Verbrechen sichtbar zu machen und aufzuarbeiten", so Rhein.

SPD-Fraktionschef Günter Rudolph fand ähnliche Worte: Die höchste Auszeichnung des Landes könne "keinen würdigeren Preisträger finden". Die öffentliche Auseinandersetzung mit dem Thema des Holocausts sei Bauers Verdienst gewesen.

Weitere Informationen

Fritz Bauer: Jurist und Nazi-Jäger

Fritz Bauer wurde am 16. Juli 1903 als Kind einer deutsch-jüdischen Kaufmannsfamilie in Stuttgart geboren. Nach seinem Studium in München und Tübingen promovierte er 1927 in Heidelberg. Von 1930 an war er am Stuttgarter Amtsgericht der jüngste Hilfsrichter in Deutschland. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 musste er sein Amt niederlegen und wurde für einige Monate im Konzentrationslager Heuberg inhaftiert. 1936 emigrierte Bauer nach Dänemark. Als im Oktober 1943 die Deportation der dänischen Juden begann, gelang ihm mit seiner Familie die Flucht nach Schweden.



Im Gründungsjahr der Bundesrepublik kam der Sozialdemokrat mit Unterstützung des SPD-Politikers Kurt Schumacher nach Deutschland zurück. Sein Ziel: beim Aufbau eines demokratischen Justizwesens mitzuwirken und die NS-Verbrechen vor Gericht zu bringen. Schon im darauf folgenden Jahr wurde er zum Generalstaatsanwalt in Braunschweig ernannt. 1956 berief ihn der damalige hessische Ministerpräsident Georg-August Zinn in das Amt des hessischen Generalstaatsanwalts nach Frankfurt. In dieser Position war Bauer Chefankläger im ersten Auschwitz-Prozess, der von Dezember 1963 bis August 1965 stattfand. 1968 starb der Jurist in Frankfurt.

Ende der weiteren Informationen