Eine Gruppe prokurdischer Aktivisten hat sich an das Werkstor der Kasseler Rüstungsfirma Krauss-Maffei Wegmann gekettet und Transparente auf dem Werkgelände gehisst. Damit will sie gegen Waffenlieferungen an die Türkei protestieren.

Eine Gruppe von prokurdischen Aktivisten hat am Mittwochmorgen vor dem Kasseler Rüstungsunternehmen Krauss-Maffei Wegmann demonstriert. Mehrere Personen ketteten sich dazu laut Polizei an das Werkstor, so dass dieses nicht geöffnet werden konnte. Die Aktivisten protestierten damit nach eigenen Angaben gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien und die Lieferung von Waffen aus Kassel an die Türkei.

"Der Konzern produziert unter anderem Leopard II Panzer, die in Nordsyrien gegen die Zivilbevölkerung zum Einsatz kommen", teilten die Demonstranten am Mittwoch mit. Außerdem wollen sie mit ihrem Protest den Kampf der kurdischen Frauen in der Provinz Rojava unterstützen. Organisiert wurde die Blockade von der Aktionsgruppe FLI (Frauen, Lesben, Independents).

Aktivisten gelangen auf das Werksgelände

Die Protestaktion der rund ein Dutzend Aktivisten sei nicht angemeldet worden, sagte der Polizeisprecher. Einige der Demonstranten gelangten auch auf das Gelände und kletterten auf ein Dach des Werks. Ein weiterer Demonstrant kletterte vor dem Werkseingang auf ein etwa sechs Meter hohes Stahlgestell.

Alarmiert wurde die Polizei gegen acht Uhr am Morgen von Werksmitarbeitern. Auch am Vormittag dauerte die Blockade an. Die Polizei befindet sich in Gesprächen mit den Aktivisten und der Werksleitung.

Linke zeigt sich solidarisch

Die Linksfraktion im Landtag hat sich unterdessen mit den Aktivisten solidarisiert. "Die Türkei setzt in Nordsyrien unter anderem Leopard-II-Panzer ein, deren Geschütztürme bei Krauss-Maffei Wegmann in Kassel hergestellt werden", sagte Jan Schalauske, friedenspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion. "Dieser völkerrechtswidrige Angriff, die Vertreibung hunderttausender Menschen sowie der derzeitige Besatzungszustand müssen beendet werden."

