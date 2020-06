Protest gegen Razzia an Uni Frankfurt

Rund 300 Menschen haben am Donnerstagabend in Frankfurt gegen eine Razzia von Ermittlern am Vortag protestiert.

Das teilte die Polizei mit. Die Demo sei vorerst friedlich verlaufen. Zu der Razzia am Mittwoch soll es nach Darstellung von linken Gruppierungen bei Twitter in Räumen des AStA der Universität gekommen sein.

Die Bundesanwaltschaft bestätigte, dass es Durchsuchungen an zwei Orten in Frankfurt ohne Festnahmen gegeben habe. Medienberichten zufolge soll es um Terrorverdacht im Zusammenhang mit einem Brandanschlag auf ein Gebäude des Bundesgerichtshofs in Leipzig im Januar 2019 gehen.