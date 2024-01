Flagge zeigen gegen rechts: In Frankfurt hat eine Kundgebung gegen die AfD und Rechtsextremismus begonnen. 35.000 Menschen haben sich laut Polizei auf dem Römerberg und auf dem Paulsplatz versammelt. Auch in Kassel, Gießen und Limburg finden Protestaktionen statt.

Videobeitrag Video Protest gegen rechts: Die Frankfurter Innenstadt ist voll Video Der Römer war schon am Mittag voll. Ein Durchkommen war für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht möglich. Bild © Pia Stenner Ende des Videobeitrags

Auf dem Frankfurter Römerberg läuft zur Stunde die größte Kundgebung in Hessen am Samstag. Die Stimmung sei friedlich, sagte ein Polizeisprecher.

Wegen der hohen Zahl an Teilnehmern wurde die Versammlungsfläche bis zum Paulsplatz erweitert. Der Römerberg sei bereits voll, teilten die Beamten am Mittag via X mit.

Unter dem Motto "Demokratie verteidigen - Frankfurt gegen AfD und Rechtsruck" hatte die Frankfurter Klimagerechtigkeitsgruppe Koalakollektiv ihre Kundgebung angemeldet. Polizei und Veranstalter sprachen von 35.000 Teilnehmern. Die Versammlung soll um 14.30 Uhr enden. Unter anderem der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) und der Leiter der Bildungsstätte Anne Frank, Meron Mendel, wollten Reden halten.

Peter Josiger vom Veranstalterkollektiv teilte mit, die bei dem Potsdamer Geheimtreffen besprochenen Deportationspläne seien "nichts weniger als ein Angriff auf die Basis unseres Zusammenlebens". Daher brauche es "ein aktives Aufstehen gegen rechts aus der ganzen Breite der Gesellschaft".

Demo gegen rechts: Auf dem Frankfurter Römerberg war am Mittag bereits viel los. Bild © Anna Dangel

Auch in Kassel, Gießen, Limburg und in weiteren hessischen Städten wollen Menschen gegen rechts auf die Straße gehen.

Limburg: Demonstrationszug zum Dom

In Limburg demonstrieren seit Samstagvormittag laut Schätzungen der Polizei 2.800 Teilnehmer bei eine Kundgebung gegen rechts auf dem Bahnhofsvorplatz. Erwartet wurden zunächst 100 bis 300 Teilnehmer.

Vom Bahnhofsvorplatz führte ein Demonstrationszug über den Neumarkt und den Heumarkt zum Domplatz, wo es nach einer Zwischenkundgebung für eine weitere Kundgebung zum Europaplatz ging. Gegen 13 Uhr sollte die Versammlung vor dem Bahnhofsvorplatz enden.

Das Motto laute "Alle zusammen für die Demokratie - gegen Rassismus, Faschismus und die AfD", teilte die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft als Unterstützerin des Aufrufs mit. Weitere Beteiligte sind unter anderem der DGB Limburg-Weilburg, die katholische Arbeitnehmer-Bewegung und mehrere Parteien. Laut Polizei wurden 100 bis 300 Menschen angemeldet.

Protestwelle nach Recherchen zu Geheimtreffen

"Gegen Faschismus, Rassismus und die AfD", "Demokratie verteidigen", "Nie wieder ist jetzt" - das sind nur einige der Mottos von Demonstrationen und Kundgebungen, die für dieses Wochenende in Hessen angemeldet wurden.

In den vergangenen Tagen gab es bereits deutschlandweit Proteste gegen rechts, etwa in Hamburg , Berlin, Leipzig und Köln. Auslöser ist eine Veröffentlichung der Rechercheplattform Correctiv, die in der vergangenen Woche ein Geheimtreffen von Rechtsextremen in Potsdam offenlegte.

Auch führende AfD-Politiker und Mitglieder der Werteunion hatten an dem Treffen teilgenommen, bei dem laut den Recherchen unter anderem Pläne zur systematischen, massenhaften Vertreibung von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte besprochen wurden.

Frankfurterinnen und Frankfurter demonstrieren gegen Rechtsextremismus vor dem Römer. Bild © Frank Angermund

Der Aufruf wird von einem Bündnis aus über 60 Initiativen, Vereinen und Verbänden unterstützt, darunter der Deutsche Gewerkschaftsbund Frankfurt-Rhein-Main, die Bildungsstätte Anne Frank, der Paritätische Wohlfahrtsverband und das evangelische Stadtdekanat.

Kassel: Kundgebung vor Staatstheater

Das Bündnis "Kassel steht zusammen" will eine Stunde später als in Frankfurt, um 14 Uhr, mit einer Kundgebung auf dem Friedrichsplatz vor dem Staatstheater beginnen. Oberbürgermeister Sven Schöller (Grüne) soll die Eröffnungsrede halten. Ein anschließender Demonstrationszug durch die Stadt ist für 15 Uhr angekündigt, um 17 Uhr soll sich die Versammlung wieder auflösen.

Im Aufruf der Veranstalter hieß es: "Die AfD und ihre menschenverachtende Haltung und Politik sind kein Teil unserer Demokratie", deshalb wolle man sich "mit aller Kraft gegen den Rechtsruck, gegen Rassismus und jede Art von Diskriminierung stellen".

Wie ein Sprecher der Stadt mitteilte, werde eine "niedrige vierstellige Teilnehmerzahl" erwartet. Je nachdem, wie viele Menschen tatsächlich kommen, und je nach Witterung könne sich die genaue Route des Demonstrationszugs kurzfristig ändern. Es sei auf jeden Fall mit "erheblichen Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich" zu rechnen.

Gießen: Aufruf von 50 Organisationen unterstützt

Um 15 Uhr soll in Gießen eine Demonstration gegen Rechtsextremismus auf dem Berliner Platz vor dem Rathaus beginnen. Dazu aufgerufen hat das Bündnis "Gießen bleibt bunt", das von 50 kleineren und größeren Organisationen unterstützt wird - darunter die Stadtverwaltung, politische Parteien, Kirchengemeinden und Omas gegen Rechts.

Die Demo-Route führt Angaben der Veranstalter zufolge über die Südanlage zum Elefantenklo, über den Seltersweg und Marktplatz und zurück zum Berliner Platz. Auf dem Weg seien mehrere Zwischenkundgebungen geplant.

Laut Polizei wurden ursprünglich 250 Menschen angemeldet, es werde aber aufgrund der großen Resonanz auch in Sozialen Netzwerken mit rund 1.000 Teilnehmenden gerechnet.

Kundgebung in Offenbach am Sonntag

Einen Tag später, am 21. Januar, ist eine Kundgebung mit anschließender Demonstration in Offenbach angekündigt. Die Auftaktveranstaltung sei für 11 Uhr am Willy-Brandt-Platz an der Nordseite des Rathauses geplant, von dort gehe es durch die Stadt zum Wilhelmsplatz, wo eine Abschlusskundgebung stattfinde, teilte die Stadt mit. Demnach könne es bis 14 Uhr zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen.

Die Demonstration solle zeigen, "dass die Mehrheit der Bevölkerung hinter den Grundwerten der Demokratie steht und menschenverachtenden Positionen in Offenbach keinen Raum gibt", hieß es vom Veranstalterbündnis, das sich aus Jugendorganisationen von Parteien, Bürgerinitiativen und anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammensetzt.

Auch die Stadt Offenbach teilte mit, dass sie sich "eine rege Teilnahme" der Offenbacherinnen und Offenbacher wünsche, "um für Rechtsstaat und Demokratie, gegenseitigen Respekt, Toleranz und Vielfalt einzutreten".

Weitere Demos in der kommenden Woche ...

Die Kundgebungen am Wochenende werden wohl nicht die letzten Versammlungen gegen rechts in Hessen sein. Nach Auskunft von EKHN-Kirchenpräsident Volker Jung wird am Dienstag, 23. Januar, um 17.30 Uhr in Darmstadt gegen rechts demonstriert. Daran beteilige sich das Stadtdekanat der evangelischen Kirche in Darmstadt.

Für Donnerstag, 25. Januar, ist laut DGB Hessen eine Demonstration mit dem Motto "Nie wieder ist jetzt" geplant, die um 18 Uhr am Hauptbahnhof in Wiesbaden beginnen soll. Um 19 Uhr soll eine Kundgebung am Dernschen Gelände folgen.

... und am kommenden Wochenende

Das Bündnis "Main-Taunus - Deine Stimme gegen rechts" ruft für Samstag, 27. Januar, zur einer Kundgebung in Hofheim auf. Um 10 Uhr werde die Kundgebung auf dem Kellereiplatz beginnen. "Wir erleben einen gesellschaftlichen Kipppunkt und müssen unsere Werte jetzt entschlossen verteidigen", hieß es in der Ankündigung des Bündnisses.

Laut DGB Hessen ist am selben Tag um 11.30 Uhr auch eine Kundgebung mit dem Motto "Aufstehen gegen rechts" am Rathausplatz in Michelstadt (Odenwaldkreis) geplant.