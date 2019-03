Weil er einen linken Aktivisten aus Fulda wegen angeblichen Mordes an seiner Frau angeschwärzt haben soll, steht ein früheres Vorstandsmitglied der AfD-Nachwuchsorganisation vor Gericht. Ein geladener Zeuge wurde offenbar bedroht.

Mehrere Polizeibeamte standen am 11. Februar 2017 mit gezogener Waffe vor dem Haus von Linksaktivist Andreas Goerke in Fulda. Zuvor hatte sich bei der Polizei per Notruf aus einer Telefonzelle ein Mann gemeldet, der sich als Andreas Goerke ausgab und sagte, er habe soeben seine Frau erschossen. Der Anrufer hatte den brutalen Mord detailreich geschildert und den Großeinsatz ausgelöst.

Weitere Informationen Drohung gegen Zeugen Kurz vor dem Prozessauftakt ist offenbar ein Zeuge überfallen und bedroht worden. Der 44-Jährige Mann habe angegeben, am Dienstagabend bei einem Spaziergang von zwei maskierten Männern attackiert worden zu sein, berichtete die Polizei. Er sei zu Boden gestoßen und leicht verletzt worden. "Zudem sei ihm gedroht worden: Wenn du aussagst, schnappen wir deine Frau", sagte ein Polizeisprecher. Zuerst berichtete osthessen-news.de darüber. Das Opfer erstattete Anzeige. Die Polizei bestätigte, dass der Mann als Zeuge in dem Prozess gegen das frühere Vorstandsmitglied der Jungen Alternativen geladen ist. Offensichtlich sollte er eingeschüchtert und von einer belastenden Aussage abgehalten werden. Ende der weiteren Informationen

Der Staatsschutz vernahm Andreas Goerke, stadtweit bekannter Aktivist des linken Bündnisses "Fulda stellt sich quer" und Eisenbahngewerkschafter, stundenlang, bis feststand: Der angebliche Mord war nur erfunden.

Die Staatsanwaltschaft Fulda geht davon aus, dass der Anrufer erreichen wollte, dass die Polizei Goerke unter Mordverdacht stellt. Und sie ist überzeugt davon, dass ein ehemaliges Vorstandsmitglied der rechtsorientierten Jungen Alternative (JA) Hessen, der Nachwuchsorganisation der AfD, dieser Anrufer war. Der 36-Jährige aus Künzell (Kreis Fulda) muss sich daher ab Donnerstag wegen Missbrauchs von Notrufen und falscher Verdächtigung vor dem Amtsgericht Fulda verantworten.

Goerke sorgte für Absage einer AfD-Kundgebung mit Höcke

Dem Vorfall vom 11. Februar 2017 läge demnach ein politisches Motiv zugrunde, die Absicht, einem missliebigen Widersacher das Leben schwer zu machen. Goerke rief mit seinem Verein im Januar jenes Jahres zum Protest gegen eine Veranstaltung des AfD-Kreisverbandes Fulda mit Björn Höcke aus dem rechtsnationalen Flügel der Partei auf - und das erfolgreich. Die AfD sagte die geplante Kundgebung ab.

Unerwünschte Post, Morddrohung gegen Sohn

Danach erhielt Goerke nach eigenen Angaben immer wieder unerwünschte Post, darunter Mitgliederwerbung der NPD, nicht bestellte Büchersendungen, Kataloge und Pornohefte. Ein Pizzabote stand mehrfach vor der Tür der Goerkes, obwohl niemand im Haus Pizza bestellt hatte. Die Familie fand keine Ruhe mehr. Einmal rückten sechs Feuerwehrfahrzeuge und zwei Rettungswagen an, weil jemand angerufen hatte, es brenne dort.

Mitte Februar 2017 gipfelte die mutmaßliche Hetzkampagne in dem angeblichen Mord und in einem Brief eines anonymen Absenders mit einer Morddrohung gegen den 17-jährigen Sohn des Linksaktivisten. Andreas Goerke machte die Vorfälle damals öffentlich. Heute sagt er: "Dieser Psychoterror war die Hölle."

Urteil soll kommende Woche fallen

Vor dem Amtsgericht angeklagt sind nur der Notruf-Missbrauch und die falsche Verdächtigung. Der Angeklagte bestreitet diese Taten bisher. Ein Sprachgutachten soll nun vor Gericht klären helfen, den Anrufer vom 11. Februar 2017 zu identifizieren. Wer für die anderen Vorfälle verantwortlich ist, ist unklar.

Das Gericht hat 13 Zeugen geladen, darunter den AfD-Bundestagsabgeordneten Martin Hohmann aus Neuhof (Kreis Fulda). Mit einem Urteil gegen den 36-jährigen Angeklagten ist am 28. März zu rechnen. Der Strafrichter am Amtsgericht kann eine falsche Verdächtigung mit bis zu zwei Jahren Gefängnis ahnden.