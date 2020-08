Der Publizist Tilman Jens ist tot.

Wie der Anwalt seiner Familie am Montag mitteilte, starb Jens am vergangenen Mittwoch im Alter von 65 Jahren nach langer Krankheit. Der Sohn des Intellektuellen Walter Jens und der Schriftstellerin Inge Jens lebte viele Jahre in Frankfurt und arbeitete als Fernsehautor regelmäßig für die ARD-Kultursendung "Titel, Thesen, Temperamente" des Hessischen Rundfunks. Jens besuchte die Odenwaldschule in Südhessen. Über das vom Missbrauchsskandal erschütterte Internat schrieb er später das Buch "Freiwild".