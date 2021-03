In der Frankfurter Innenstadt waren am Samstag tausende Polizeibeamte im Einsatz, um "Querdenker" und Gegendemonstranten zu trennen.

In der Frankfurter Innenstadt waren am Samstag tausende Polizeibeamte im Einsatz, um "Querdenker" und Gegendemonstranten zu trennen. Bild © picture-alliance/dpa

"Querdenken"-Aktivisten haben fürs Wochenende Kundgebungen in Darmstadt und Hanau angekündigt - jeweils an brisanten Orten. In beiden Städten sind Gegenproteste angekündigt.

In Darmstadt wollen die Organisatoren laut einem Flyer von "Querdenken 615" an diesem Sonntag eine Kundgebung mit mehreren Redebeiträgen auf dem Karolinenplatz abhalten. Demnach soll die Veranstaltung am Mittag beginnen und vier Stunden dauern. Der Ort dürfte kein Zufall sein: Gegenüber befindet sich das Impfzentrum im Darmstadtium, das auch am Sonntag geöffnet hat.

Das "Bündnis gegen Rechts Darmstadt" rief auf seiner Homepage zu einer Gegenkundgebung am Vorplatz des Landesmuseums auf. "Bei der gesamten Veranstaltung gilt es Masken zu tragen und die Abstandsregeln einzuhalten", so die Organisatoren.

900 "Querdenken"-Sympathisanten in Darmstadt angemeldet

Die Polizei habe Kenntnis von den angemeldeten Versammlungen, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Für die "Querdenker"-Demo seien 900 Menschen angemeldet. Wie viele Menschen bei der Gegenkundgebung erwartet werden und wie der Einsatz der Polizei aussehen werde, sei noch unklar. Der Einsatzplan müsse noch erarbeitet werden, "dazu verschaffen wir uns gerade einen Überblick", so die Sprecherin. Bis Freitag soll Genaueres dazu feststehen.

Dass ein gut vorbereiteter Einsatzplan am Ende entscheidend sein kann, zeigte zuletzt ein "Querdenker"-Protest vor zehn Tagen in Kassel, der aus dem Ruder gelaufen war. Zum Einen kamen mehr als 20.000 Menschen und damit deutlich mehr, als die Polizei erwartet hatte. Zum Anderen ließen die Beamten auch nichtgenehmigte Demonstrationen gewähren, unter anderem weil die Kräfte nicht in ausreichend nötiger Zahl vor Ort waren. Es kam zu Zusammenstößen. Die Einsatzstrategie der Polizei sorgte für massive Kritik.

"Querdenken"-Demo an Tatort angemeldet

Am Sonntag wird die Polizei nun aber auch in Hanau gefragt sein. Denn auch in der Brüder-Grimm-Stadt hat eine Gruppe von selbsternannten "Querdenkern" eine Demonstration mit Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen angekündigt. Es gehe um "Selbstbestimmung, Freiheit, Demokratie, keine Impfpflicht", heißt es auf einem Flyer.

Wie eine Sprecherin der Stadt mitteilte, wurde ein "Spazierlauf für Demokratie, Freiheit und Grundrechte" mit 250 bis 500 Menschen angemeldet. Die Versammlungsbehörde prüfe noch in Abstimmung mit der Polizei den geeigneten Ort und die maximal zulässige Teilnehmerzahl.

Stadt sucht nach anderen Örtlichkeiten

Fest steht demnach aber schon: Auf den von "Querdenken" vorgesehenen Straßen und Plätzen könne die Versammlung nicht stattfinden, weil der vorgeschriebene Mindestabstand und die Überwachung der Corona-Maßnahmen nicht möglich seien. Die Stadt bemühe sich, alternative Örtlichkeiten für die Veranstaltungen anzubieten.

Brisant ist zudem: Der Protest soll nach dem Willen der Organisatoren nicht etwa wie vorherige Kundgebungen auf einem der großen Plätze in der Innenstadt stattfinden, sondern ausgerechnet am Kurt-Schumacher-Platz im Stadtteil Kesselstadt – also am zweiten Tatort des rassistischen Anschlags.

Angemeldet wurde der Protest nach hr-Informationen von der Gruppe "Hanau steht auf!". In einer gleichnamigen Telegram-Gruppe leugnen Mitglieder den rassistischen Anschlag und verbreiten Verschwörungstheorien.

Die "Antifaschistische Initiative Hanau" veröffentlichte entsprechende Auszüge aus der Telegram-Gruppe bei Twitter und rief zu einem Gegenprotest auf. Ob dieser auch dann stattfindet, wenn die Demo der Corona-Gegner verlegt wird, ist derzeit noch unklar.