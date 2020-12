Mit dem Bundesverfassungsgericht hat die letzte Instanz das Verbot der "Querdenken"-Demo in Frankfurt für rechtens erklärt. Trotzdem kam es zu Demonstrationen. Mehrfach trennte die Polizei Kritiker der Corona-Regeln und Gegendemonstranten.

In Frankfurt sind trotz des Verbots einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen sowohl Anhänger der "Querdenken"-Initiative als auch Gegendemonstranten auf die Straße gegangen.

Zwischenzeitlich lud sich die Stimmung auf, als beide Gruppen an der Hauptwache in der Innenstadt aufeinander trafen, wie ein Polizeisprecher am Samstag berichtete. Die Beamten drohten mit dem Einsatz eines Wasserwerfers, konnten die Gruppen aber schließlich trennen. Ob oder wie viele Festnahmen es gab, war zunächst unklar. Die Polizei war mit mehreren tausend Beamten aus Hessen und angrenzenden Bundesländern im Einsatz.

Am Merianplatz und am Friedberger Platz in der Innenstadt löste die Polizei zwei kleine Versammlungen mit "einer Handvoll Querdenkern" auf, wie der Sprecher weiter berichtete: "Diese standen im direkten Kontext mit der verbotenen Veranstaltung." Zudem zogen etwa 450 Gegendemonstranten von der Bockenheimer Warte Richtung Alte Oper.

Protest gegen "Querdenken" in Frankfurt Bild © Frank Angermund/hr

VGH: "Kein tragfähiges Hygienekonzept"

Nachdem am Samstagvormittag der hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel das Verbot der geplanten großen "Querdenken"-Demonstration mit bis zu 40.000 Teilnehmern bestätigt und die Beschwerde der Antragsteller zurückgewiesen hatte, scheiterten die "Querdenker" auch in der letzten Instanz. Ein Sprecher des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe teilte dem hr am Nachmittag mit, dass das oberste deutsche Gericht das Verbot nicht aufheben werde. Eine Begründung dafür lieferte der Sprecher nicht.

Die Polizei war schon am Samstagmorgen an vielen Stellen der Stadt präsent. Bild © Frank Angermund/hr

Der VGH in Kassel erklärte die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Frankfurt zum Verbot der Demo durch die Stadt für rechtens. Die erstinstanzlichen Richter hatten am Freitag befunden, dass Veranstaltungen in der angemeldeten Größe "ohne hinreichendes Hygiene- und Durchführungskonzept vor dem Hintergrund der Pandemielage" nicht vertretbar seien.

Auch der VGH begründete seine Entscheidung "mit der bestehenden Gefahr der Infektion mit dem Coronavirus". Angesicht der zu erwartenden Teilnehmerzahl von etwa 40.000 Personen sei nicht ersichtlich, wie die erforderlichen Mindestabstände zwischen Personen in der Frankfurter Innenstadt eingehalten werden könnten. Zudem sei an diesem dritten Adventssamstag mit vielen Weihnachtseinkäufern in der Stadt zu rechnen. Die Organisatoren der "Querdenken"-Demo hätten außerdem "kein tragfähiges Hygienekonzept" vorgelegt - und von der Stadt angebotene großflächige Alternativstandorte abgelehnt.

Straßenbahnen umgeleitet

Wie die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) am Samstag meldete , kam es aufgrund der Demonstrationen zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen, insbesondere Fahrtausfällen, Umleitungen und Streckenunterbrechungen bei mehreren Straßenbahnlinien. Im Laufe des Tages könne es auch zu Fahrplanabweichungen bei Buslinien kommen, warnte die VGF. Sie empfahl, nach Möglichkeit auf die U- und S-Bahnen auszuweichen.

Sendung: hr-iNFO, 12.12.2020, 17 Uhr