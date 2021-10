Für das Bürgerbegehren des Radentscheids in Offenbach sind weit mehr als die notwendigen 2.845 Unterschriften gesammelt worden.

Das teilten die Initiatoren am Dienstag mit. Die Unterschriften sollen demnach am Donnerstag an den Magistrat übergeben werden. Geplant sei ein "roter Teppich" vor der Stadthalle. Darüber sollen die über 20 Kilo schweren Aktenordner transportiert werden.