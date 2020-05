Benedikt Kuhn hat die erfolgreiche Dosen-Apfelweinmarke Bembel-with-Care gegründet. Den 75. Jahrestag des Kriegsendes nutzte er zu rechten Kommentaren in sozialen Medien. Erste Folgen hatte das schon.

Er hat die Apfelweinmarke Bembel with Care aus Birkenau (Bergstraße) gegründet, er war der Geschäftsführer. Diesen Posten hat Benedikt Kuhn nun niedergelegt. Das teilte das Unternehmen über Facebook mit. Der Grund sind umstrittene Äußerungen und Auftritte Kuhns in den Sozialen Medien anlässlich des 75. Jahrestages des Kriegsendes am 8. Mai 1945.

Auf Instagram hatte Kuhn die Botschaft verbreitet, der 8. Mai sei "kein Tag der Befreiung", Deutschland sei noch immer besetzt. Auf einem Foto posierte er in einem Aufzug, der an eine Wehrmachtsuniform erinnert. Kritiker sehen in seinen Auftritten eine Nähe zum Rechtsextremismus.

Viele offene Fragen

Das Team von Bembel with Care sei betroffen und distanziere sich von Kuhns "privaten Äußerungen", teilte das Unternehmen mit. Man entschuldige sich ausdrücklich bei allen Kunden und Handelspartnern. Die SPD Reichelsheim bezeichnete Kuhns Äußerungen als "verblendet" und "menschenverachtend".

Die Kelterei Krämer aus Reichelsheim (Odenwald) erklärte die Zusammenarbeit mit Kuhn beendet. Man wolle den bisher für Bembel with Care produzierten Apfelwein unter dem gleichen Namen selbst vermarkten. Auf die Frage, welche Rolle Kuhn als bisheriger Inhaber und hinsichtlich der Rechte an der Marke spielen werde, sagte ein Sprecherin: "Das Rechtliche müssen wir noch klären."

Kelterei Krämer bezeichnet Äußerungen als "inakzeptabel"

Die Kelterei bezeichnete Kuhns Äußerung am Sonntag gegenüber dem hr als "inakzeptabel". Sie begreife sich als "Teil eines lebendigen, demokratischen und freiheitlichen Rechtstaates".

Der Landrat des Kreises Bergstraße, Christian Engelhardt (CDU), teilte mit, er sei angesichts der Vorwürfe gegen Kuhn "irritiert". Bembel with Care sei eine "Erfolgsgeschichte aus dem Kreis Bergstraße", die er bisher gerne hergezeigt habe. "Aber es gibt Grenzen, deren Überschreiten für unsere Gesellschaft gefährlich ist. Dem müssen wir uns gemeinsam entgegenstellen", sagte Engelhardt laut der Mitteilung. Es gebe jetzt eine Menge offener Fragen zu klären.

Die Grünen an der Bergstraße hatten gefordert, dass Kommunen Bembel with Care bis zur Klärung der Vorwürfe keine Standerlaubnis auf Volksfesten mehr erteilen sollten.

