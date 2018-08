Über Rechtsmediziner und ihre Arbeit kursieren einige Klischees. Tatsächlich besteht der Job nicht nur aus Obduktionen. Und nicht jeder kann und will ihn auf Dauer ausüben. Ein Besuch im Gießener Institut.

Mit einem Skalpell schneidet Benjamin Kirsch die Brust- und Bauchhöhle der Leiche auf. Direkt an der weißen Haut ist zwei Finger dickes, gelbglänzendes Fettgewebe zu erkennen. Der Assistenzarzt klappt die beiden aufgeschnittenen Seiten wie ein Buch auf, zum Vorschein kommt eine Mischung aus dunkelrotem Muskel- und gelblich-organgefarbenem Fettgewebe. Der süßlich-faule Geruch der Leiche verfliegt nach einigen Minuten. Es ist ein heißer Tag Anfang August. Eine Klimaanlage gibt es im Sektionssaal der Gießener Rechtsmedizin nicht.

Institutschef Professor Reinhard Dettmeyer leitet die Obduktion der Toten. Zuvor hat das Team aus Rechtsmediziner, Assistenzarzt und Präparatorin die Krankenakte der Patientin und das Schreiben der Staatsanwaltschaft gelesen. Die Patientin soll an einem Krampfanfall im Krankenhaus gestorben sein, ihre Verwandten vermuten allerdings einen Behandlungsfehler der Ärzte.

Mit einer Säge öffnet sie den Schädel

Die Staatsanwaltschaft hat die Rechtsmediziner daher beauftragt zu prüfen, was tatsächlich zum Tod der Frau führte. Da die Patientin an einer Krebserkrankung litt und eine Chemotherapie absolvierte, tippt Dettmeyer zunächst auf Metastasen im Gehirn.

Weitere Informationen Rechtsmediziner Die Ausbildung zum Rechtsmediziner baut auf einem Medizinstudium auf, an das sich eine fünfjährige Weiterbildung im Gebiet der Rechts- oder Gerichtsmedizin anschließt. Das Einstiegsgehalt beträgt etwa 3.500 Euro brutto und steigt bei Übernahme von Führungsaufgaben meist deutlich über 5.000 Euro. Ende der weiteren Informationen

Die Präparatorin Natalia Kowalska schneidet die Kopfhaut der Leiche mit einem Skalpell auf. Mit einer Säge öffnet sie den Schädel. Das Sägegeräusch hallt durch den Sektionssaal. Das graue, feuchte Gehirn kommt zwischen dem Schädelknochen zum Vorschein. Rechtsmediziner Professor Dettmeyer beobachtet das Schaffen aus einem Meter Entfernung.

Jeder Schritt wird dokumentiert

Kirsch und Dettmeyer sehen sich das Gehirn genauer an. "Sieht gut aus. Es sind keine Metastasen oder Knoten zu sehen", erklärt Dettmeyer. In seiner rechten Hand hält er ein Diktiergerät, spricht die Diagnose detailliert ein. Er dokumentiert jeden Schritt der Obduktion.

Kaum Blut befindet sich in dem Körper, die Frau habe an einer Anämie, also Blutarmut gelitten. Vielleicht durch die Chemotherapie, sagt Dettmeyer. Zu Beginn der Obduktion war der Leichnam weiß, an einigen stellen bläulich. Mittlerweile setzt eine dunkle, grünliche Färbung an den schlanken Armen und am rechten Unterbauch ein.

Die Präparatorin steckt grauen Zellstoff, der aussieht wie Papier, in den leeren Schädel, und näht die Kopfhaut routiniert zusammen. Ein Auge der Toten ist geöffnet.

Der Assistent schult um

"Ich habe keine belastenden Bilder im Kopf, wenn ich Feierabend habe", erklärt Dettmeyer, "Dann wäre ich auch nicht geeignet für den Beruf." Geträumt habe er noch nie von einer Leiche. Das Ziel seiner Arbeit sei, die Fragen der Staatsanwaltschaft zu beantworten, nicht an die Schicksale der Toten zu denken.

"Wir können uns nicht immer Gedanken darüber machen, wie die Person war, als sie noch gelebt hat. Damit würden wir uns nur selbst belasten." Kinder und Jugendliche zu obduzieren, das bewegt den Rechtsmediziner aber schon. Sie seien Gewalt meist wehrloser ausgeliefert als Erwachsene. Bei Kindern komme es auch häufiger vor, dass Tötungsdelikte vertuscht würden. Eigene Verwandte und Bekannte würde er übrigens nicht obduzieren, fügt der Instituschef hinzu.

Assistenzarzt Kirsch wird künftig überhaupt nicht mehr obduzieren. "Die Frage nach dem Warum kam immer wieder auf", erklärt er, während er die Leber der Leiche in Scheiben schneidet. Er will sich zum Psychiater ausbilden lassen.

Gutachten, aber keine Ermittlungen

Etwa jeder zweite Verdacht auf ein Gewaltdelikt bestätige sich, sagt Dettmeyer. Etwa 600 bis 650 Obduktionen nehmen die Rechtsmediziner im Bereich Gießen und Kassel jährlich vor. Dazu kommen noch etwa 300 Untersuchungen an lebenden Menschen. "Das ist auch ein wichtiger Teil unserer Arbeit", sagt Dettmeyer.

Häufig wende sich das Jugendamt mit Vermutungen von körperlicher Gewalt an Kindern an die Rechtsmediziner. Manchmal bekomme er vom Jugendamt auch nur Fotos der Verletzungen, die er begutachten soll. Auch Privatpersonen kämen zu ihm, um Wunden dokumentieren zu lassen - oder um Vergewaltigungen festzustellen.

"Uns steht dabei nicht zu, Fragen zu stellen. Wir begutachten nur", stellt Dettmeyer klar. Bilder in den Medien von Rechtsmedizinern, die an den Tatort fahren und vor Ort Fragen stellen, entsprächen nicht der Realität, erklärt er. Er fahre auch mal raus, begutachte den Tatort allerdings nur. Fragen zu stellen sei aber Aufgabe der Staatsanwaltschaft - Rechtsmediziner seien keine Alleskönner.

Dettmeyer freut sich immer, mithilfe seiner Obduktion die Fragen der Staatsanwaltschaft zu beantworten. Auch bei vermuteten Gewaltdelikten, die sich häufig dann doch als natürlicher Tod herausstellten. "Ich stehe nicht auf der Seite der Opfer, nicht auf der Seite der Täter. Das Aufdecken der Wahrheit ist mein Ziel", erklärt er.

Das Herz ist extrem verkalkt

Die Obduktion geht voran, Assistenzarzt Kirsch versucht gerade mit einer Schere das Herz der Toten zu sezieren. "Ich komme kaum durch, es ist zu verkalkt", sagt er immer wieder. Das erkenne man an auch den gelblichen Ablagerungen.

Dettmeyer leitet die Obduktion. Die Staatsanwaltschaft stützt sich am Ende auf das, was er dokumentiert. Neben dem Herzen liegt auf dem Seziertisch der dunkle Magen der Toten. Kirsch hat den Magen geöffnet, den orange-braunen Speisebrei abgewogen: 700 Gramm.

Todesursache Herzstillstand

Das verkalkte Herz weise auf eine koronare Gefäßkrankheit hin, die Todesursache sei wohl ein damit verbundener Herzstillstand. Das sei nicht ungewöhnlich nach einer umfangreichen Mahlzeit, erklärt Dettmeyer. Dadurch sei dann auch der Krampfanfall entstanden, den die Ärzte als Todesursache, nicht als Symptom des Herzstillstands erkannt hätten.

Obwohl die Todesursache nun klar scheint, wird die Obduktion zu Ende geführt. Jedes Organ wird einzeln untersucht. Ob die Ärzte im Krankenhaus bei der Behandlung ihrer Patientin einen Fehler begangen haben - das kann und darf der Rechtsmediziner nicht entscheiden.