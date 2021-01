Die sechs großen regionalen Impfzentren in Hessen haben ihre Arbeit aufgenommen. Zunächst sind über 80-Jährige an der Reihe. Auch der Fahrplan für die restlichen Zentren steht.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Hessen vor dem Start der Impfzentren [Audioseite] Audio Bild © Colourbox.de, Anpassungen: hessenschau.de Ende des Audiobeitrags

Am Dienstag haben zunächst sechs regionale Zentren ihre Arbeit aufgenommen - und zwar in Kassel, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt. Im Darmstädter Zentrum kündigte Innenminister Peter Beuth (CDU) an, dass die restlichen Einrichtungen dann am 9. Februar folgen werden. Dies solle auch geschehen, wenn der Impfstoff weiterhin nur begrenzt zur Verfügung stehe.

In den sechs regionalen Zentren werden zunächst Menschen in der höchsten Priorisierungsgruppe gegen das Virus geimpft. Das sind überwiegend Männer und Frauen im Alter von über 80 Jahren.

Impfstoff nur begrenzt verfügbar

"Wir haben uns gut vorbereitet im Land", sagte Beuth. Für die sechs nun an den Start gehenden Zentren gibt es bis zum 8. Februar dem Innenministerium zufolge rund 60.000 Termine. Das liege an dem nur begrenzt verfügbaren Impfstoff, betonte der Innenminister, der das Darmstädter Zentrum gemeinsam mit Sozialminister Kai Klose (Grüne) besuchte.

Als erstes waren Mitarbeiter und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie Personal in Corona-Intensivstationen geimpft worden.

Auch in Fulda hat das regionale Impfzentrum am Dienstag den Betrieb aufgenommen. Bild © osthessen-news.de

Terminvergabe lief zunächst chaotisch ab

Nach einem chaotischen Start der Terminvergabe Anfang der Woche waren nach nur drei Tagen alle 60.000 verfügbaren Termine für die Erst- und Zweitimpfung vergeben. Die große Mehrheit der 400.000 impfberechtigten Personen ab 80 Jahren ging im ersten Schritt leer aus.

Erst am Montagabend war eine neue Lieferung des Impfstoffes des Hersteller Biontech/Pfizer in Hessen eingetroffen - insgesamt 25.000 Dosen, von denen 20.000 umgehend an die Impfzentren weitergeleitet werden.

Die ersten mobilen Impfungen waren in Hessen bereits seit dem 27. Dezember vergangenen Jahres durchgeführt worden. Derzeit haben nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bereits 70.000 Menschen in Hessen zumindest eine erste Impfdosis erhalten. Ziel der Landesregierung ist die Impfung von 60 Prozent der Einwohner - rund 3,8 Millionen Menschen.

Weitere Informationen Das sind die Priorisierungsgruppen A. Schutzimpfungen mit höchster Priorität

Personen ab 80 Jahren

Personen in Alten- und Altenpflegeeinrichtungen (Mitarbeiter*innen und Bewohner*innen)

Mitarbeiter*innen ambulanter Pflegedienste

Mitarbeiter*innen in medizinischen Einrichtungen mit sehr hohem Covid-19-Expositionsrisiko (besonders Intensivstationen, Notaufnahmen, Rettungsdienste)

Mitarbeiter*innen in medizinischen Einrichtungen, in denen Personen behandelt werden, bei denen eine Covid-19-Infektion schwere beziehungsweise tödliche Verläufe erwarten lässt (besonders Hämato-Onkologie, Transplantationsmedizin)

B. Schutzimpfungen mit hoher Priorität

Personen ab 70 Jahren

Personen mit besonderem Risiko eines schweren oder tödlichen Infektionsverlaufs (Personen mit Trisomie 21, Demenz oder geistiger Behinderung und Organtransplantierte)

Eine enge Kontaktperson der oben genannten Personen mit hoher Priorität sowie von Schwangeren

Personen in Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften

Personen, die im öffentlichen Gesundheitsdienst oder in besonders relevanter Position zur Aufrechterhaltung der Krankenhausinfrastruktur tätig sind

C. Schutzimpfungen mit erhöhter Priorität

Personen ab 60 Jahren

Personen, bei denen aufgrund einer bestimmten chronischen Vorerkrankung ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht.

Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit niedrigem Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2 tätig sind, insbesondere in Laboren und Personal, welches keine Patienten mit Verdacht auf Infektionskrankheiten betreut

Personen, die in besonders relevanter Position in staatlichen Einrichtungen tätig sind, insbesondere in den Regierungen und Verwaltungen, bei den Streitkräften, bei Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz, in den Parlamenten und in der Justiz

Personen, die in besonders relevanter Position in weiteren Einrichtungen und Unternehmen der kritischen Infrastruktur tätig sind, insbesondere im Apothekenwesen, in der Pharmawirtschaft, in der Wasser- und Energieversorgung, Ernährungs- und Abfallwirtschaft, im Transport- und Verkehrswesen sowie in der Informationstechnik und im Telekommunikationswesen

Personen, die als Erzieher*innen oder Lehrer*innen tätig sind

Personen, mit prekären Arbeits- und/oder Lebensbedingungen, insbesondere Saisonarbeiter*innen, Beschäftigte in Verteilzentren oder der fleischverarbeitenden Industrie

Personen, die im Einzelhandel tätig sind

Quelle: Hessische Landesregierung mit Verweis auf §§ 2, 3 und 4 der Impfverordnung des Bundes (PDF) Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 19.01.2021, 19.30 Uhr