Zur Regionalkonferenz des Synodalen Wegs haben sich am Freitag in Frankfurt katholische Kirchenvertreter getroffen.

Im Mittelpunkt stand dabei unter anderem die Rolle der Frauen in der Kirche. Teilnehmerinnen plädierten dafür, die Gestaltungsräume für Aufgaben für Frauen auszuschöpfen. So sollten Gemeinde- und Pastoralreferentinnen auch predigen können. Der Synodale Weg ist der Reformprozess in der Katholischen Kirche. Wegen der Corona-Pandemie wurde die für September geplante Synodalversammlung verschoben und durch Regionalkonferenzen ersetzt.