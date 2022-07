Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) will die ländlichen Regionen in Hessen stärken. Beim Deutschen Landfrauentag in Fulda sprach er sich für einen nationalen Entwicklungs-Pakt aus.

Für mindestens jeden Zweiten in Hessen seien die ländlichen Regionen zugleich Identität, Heimat, Wohnort, Arbeitsplatz und Erholungsgebiet, sagte der Regierungschef am Dienstag beim Besuch des Deutschen Landfrauentags in Fulda vor etwa 3.000 Teilnehmerinnen. Die Landesregierung müsse deshalb dafür sorgen, dass die Menschen dort leben können, "wo sie sich wohlfühlen und wo sie eine Perspektive für sich und ihre Familien sehen". Daher mache er sich für einen nationalen Pakt zur Entwicklung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land stark, erklärte Rhein.