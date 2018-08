Ein 74-Jähriger wollte erreichen, dass die südhessische Gemeinde Roßdorf sich im Reisepass mit Doppel-S schreibt. Grund war ein Vorfall vor 42 Jahren in Afghanistan. Ein Fall für das Verwaltungsgericht Darmstadt.

15 Städte und Gemeinden und vier Landkreise in Hessen tragen es im Namen, von Aßlar über Gießen bis Weißenborn - und in einem Fall wurde es nun zum Problem: das ß. Ein 74-Jähriger aus Roßdorf (Darmstadt-Dieburg) wollte vor Gericht erreichen, dass die Gemeinde künftig in Reisepässen den Ortsnamen "ROSSDORF" buchstabiert statt "ROßDORF".

Sein Argument: Als er 1976 von Afghanistan nach Pakistan reisen wollte, hätten ihm die Soldaten Urkundenfälschung vorgeworfen, weil sie das ß als B gelesen hätten und seinen Heimatort als "RoBdorf". Seitdem habe die Gemeinde eigens für ihn einen Reisepass mit der Schreibweise "ROSSDORF" ausgestellt - bis 2012. Seither, so argumentierte der 74-Jährige, fühle er sich in seinem Grundrecht auf Reisefreiheit eingeschränkt, weil er erneut Scherereien an der Grenze befürchte.

Das Gericht argumentiert mit der Schutzpflicht des Staates

Bei der Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Darmstadt am Mittwoch zog der Mann allerdings seine Klage zurück. Eine Entscheidung des Gerichts war damit hinfällig. Zuvor hatte es darauf hingewiesen, dass es vorhabe, gegen den Mann zu entscheiden. Die Schutzpflicht des Staates bestehe unter anderem darin, auf einheitliche Pässe zu achten, hieß es.

Sendung: hr1, 22.08.2018, 16 Uhr