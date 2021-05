Die Demonstrierenden versammelten sich an der Hauptwache.

Bild © Frank Angermund (hr)

Rund 2.500 Teilnehmer bei Anti-Israel-Kundgebung in Frankfurt

In Frankfurt sind zu einer Demonstration anlässlich des sogenannten Nakba-Tages tausende Menschen gekommen. Das Verwaltungsgericht Frankfurt hatte die Kundgebung pro-palästinensischer Organisationen nach einem Verbot durch die Stadt erlaubt.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Bild © Dennis Böx (hr)

An der Frankfurter Hauptwache haben sich am Samstagnachmittag tausende Menschen zu einer pro-palästinensischen Demonstration versammelt. Gegen 17 Uhr zählte die Polizei dort etwa 2.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Angemeldet hatten die Veranstalter ursprünglich 50 bis 60 Menschen.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Polizeiketten und Gitter teilten den Platz, denn wenige Meter entfernt vor der Katharinenkirche trafen sich zeitgleich etwa 700 Gegendemonstranten, die israelische Flaggen schwenkten.

Gericht hob Demonstrationsverbot auf

Zwar hatte die Stadt die Anti-Israel-Kundgebung zunächst verboten. Das Frankfurter Verwaltungsgericht hob das Verbot am Samstag jedoch auf. Das bestätigte eine Gerichtssprecherin dem hr am Samstagmittag. Ein Verbot der Kundgebung komme nur als "Ultima ratio" infrage. Die Begründung, dass der Veranstalter und offizielle Anmelder, das Netzwerk Samidoun, in Israel verboten ist, reiche dafür nicht aus.

Die Stadt habe ihre verfügbaren Mittel, um eine Präsenz des in Israel als Terrororganisation eingestuften Netzwerkes zu verhindern, nicht ausgeschöpft. Hierzu hätte die Stadt Auflagen für die Kundgebung erlassen können, teilte das Gericht schriftlich mit. Allein die Möglichkeit, dass Äußerungen auf der Kundgebung als antisemitisch empfunden werden könnten, rechtfertige kein Verbot.

Stadt: Entscheidung nicht nachvollziehbar

Die Frankfurter Versammlungsbehörde hatte ihr Verbot damit begründet, dass Erkenntnisse vorlägen, wonach die öffentliche Sicherheit durch Straftaten von Versammlungsteilnehmern und -teilnehmerinnen gefährdet sein könnte. In der Vergangenheit war es bei ähnlichen Demonstrationen zu antisemitischen Zwischenfällen gekommen.

Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) sagte am Samstagmittag, die Entscheidung des Verwaltungsgerichts sei aus Sicht der Stadt nicht nachvollziehbar. Die Stadt habe Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel eingelegt.

Das war kurz vor Beginn der Demonstration um 15.30 Uhr. Bis dahin lag keine Entscheidung des VGH vor. Unklar blieb, ob sich das Gericht am Samstag noch dazu äußern wollte. Die Demo sollte bis 20 Uhr dauern.

Ausschreitungen bei Demo befürchtet

Mehrere pro-palästinensische Organisationen hatten zuvor die Teilnahme an der Kundgebung zum Nakba-Tag in der Frankfurter Innenstadt angekündigt. Als "Nakba" (Katastrophe) werden in pro-palästinensischen Kreisen die Gründung des Staates Israel und die Flucht hunderttausender Palästinenser infolge des ersten israelisch-arabischen Krieges bezeichnet.

Ordnungsdezernent Frank hatte im Gespräch mit dem hr am Freitag unter anderem auf zahlreiche Aufrufe zu Gewalt in Sozialen Netzwerken verwiesen. Für die Veranstaltung sei unter anderem mit Bildern bewaffneter Terroristen geworben worden. Die Frankfurter Jüdische Gemeinde und der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker (CDU) hatten sich zuvor für ein Verbot ausgesprochen.

Mehr als 50 Teilnehmer bei Demo in Kassel

Zu der Demo in Kassel kamen mehr als die 50 angemeldeten Menschen. Bild © Michael Przibilla (hr)

In Kassel fand am Samstag ebenfalls eine Nakba-Demo statt. Auf dem Königsplatz versammelten sich am Nachmittag mehr als die erlaubten 50 Demonstrierenden. Auf der anderen Hälfte des Platzes schwenkten Gegendemonstranten Israel-Flaggen.

Anders als die Stadt Frankfurt hatte Kassel die Demonstration erlaubt. Dort teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit, dass es keine Anhaltspunkte für eine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit gebe.

Auch in Kassel gab es parallel eine Gegendemonstration. Bild © Michael Przibilla (hr)

