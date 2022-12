Rund 300 Menschen bei "Langer Nacht" in Frankfurt

Rund 300 Menschen haben den Heiligabend bei der sogenannten Langen Nacht in der Weißfrauenkirche im Frankfurter Bahnhofsviertel verbracht.

Das seien weniger als sonst gewesen, berichtete Organisator Victor Starr am Sonntag. Die Möglichkeit zum Übernachten hätten rund 25 Menschen genutzt. Vermutlich sei die Zahl so überschaubar gewesen, weil das Wetter vergleichsweise angenehm gewesen sei. Der gebürtige New Yorker Starr ist gelernter Fluglotse, arbeitet aber jetzt als Ausbilder und engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich.