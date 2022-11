Schließung in Dillenburg?

Schließung in Dillenburg? Drohendes Aus für Geburtsstationen

Der Geburtsstation in Dillenburg droht zum Jahresende die Schließung, weil nicht genug Belegärzte da sind.

Seit mehreren Wochen versuchen die Dill-Kliniken, drei leitende Mediziner für die Geburtshilfe zu finden, damit die Abteilung weiterbetrieben werden kann. Die Opposition im Landtag sieht raschen Handlungsbedarf und neben der Geburtsstation in Dillenburg auch die in Fritzlar (Schwalm-Eder) in Gefahr.

In Hessen wurden bereits mehrere Kreißsäle aus wirtschaftlichen und personellen Gründen geschlossen, etwa in Alsfeld (Vogelsberg) oder Marburg-Wehrda.