Schneckengeburt in Bernstein

Senckenberg Forschungsinstitut Schneckengeburt in Bernstein

Forscher haben den bislang ältesten Nachweis einer Lebendgeburt bei Schnecken entdeckt.

In einem 99 Millionen Jahre alten Bernstein fand das Team eine Landschnecke kurz nach der Geburt ihrer fünf Jungen, teilte das Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum in Frankfurt mit. Die Schneckenart war bisher unbekannt, ebenso die Tatsache, dass es in der Kreidezeit lebendgebärende Schnecken gab.