Polizisten sind schon länger mit Bodycams ausgestattet. In Darmstadt sollen jetzt auch Feuerwehrleute mit den Minikameras arbeiten - für mehr Durchblick in Extremsituationen.

Bei einem Großbrand oder Unglück ist die Lage für die Einsatzkräfte oft unübersichtlich. Ein Erkunder wird losgeschickt, der der Feuerwehrzentrale über Funk berichtet, was er sieht. Die dortigen Mitarbeiter müssen sich bei der Erstellung einer Einsatzstrategie also auf diese Beschreibungen verlassen.

Das könnte bald einfacher gehen: Die Bodycams, die bei der Feuerwehr Darmstadt derzeit getestet werden, übertragen Livebilder vom Unglücksort direkt in die Zentrale, wie der Telekommunikationskonzern Vodafone mitteilte. Vodafone ist technischer Partner bei dem bundesweit ersten Pilotversuch.

Mit den kleinen Kameras, die die Feuerwehrleute am Körper tragen, sollen Extremsituationen besser und schneller eingeschätzt werden, erklärte der leitende Branddirektor der Feuerwehr Darmstadt, Johann Braxenthaler. Die Einsatzleitung in der Zentrale könne mit den Bildern auf den Monitoren die Rettungskräfte vor Ort effektiver lenken.

Bodycams sollen bei unübersichtlichen Einsatzstellen helfen



Die Gefahr, dass die Minikameras am Brandort schmelzen, besteht laut Braxenthaler nicht. Denn sie sollen im Inneren erst gar nicht eingesetzt werden. "Schon bei einer starken Rauchentwicklung ist auf der Bodycam nichts mehr zu sehen", sagte der Branddirektor hessenschau.de. "Es geht darum, sich bei unübersichtlichen, größeren Einsatzstellen von außen einen Überblick zu verschaffen - zum Beispiel, wenn ein Teil einer Halle eingestürzt ist."

Bei dem Pilotversuch in Darmstadt, der noch bis Ende des Jahres geht, kommen vier Kameras zum Einsatz. In den Realbetrieb gehen die Bodycams dann voraussichtlich im ersten Quartal 2019. "Bis dahin sind noch technische Hürden zu nehmen", so Braxenthaler.

Die Bodycams sind laut Braxenthaler Teil eines Gesamtkonzepts. Auch Drohnen und Stativkameras sollen bei der Feuerwehr Darmstadt genutzt werden: "Stativkameras können zum Beispiel bei einem Zugunglück auf einer Brücke aufgestellt werden." Wenn Einsatzkräfte in gefährlichen Lagen einen Bereich verlassen müssen, könnte die Technik also einspringen - und damit helfen, Leben zu retten.

Bodycams bei Polizei und Sicherheitsmitarbeitern im Einsatz

Bei der Polizei sind Bodycams schon länger im Einsatz, zum Beispiel im Frankfurter Ausgehviertel Alt-Sachsenhausen. Die Beamten haben nach eigenen Angaben "sehr gute Erfahrungen" damit gemacht, wie der Sprecher des Polizeipräsidiums Frankfurt, Andrew McCormack, sagte: "Es hat sich gezeigt, dass Personen, die aggressiv sind, runterfahren, wenn sie die Kamera sehen."

Auch die Deutsche Bahn hat ihre Sicherheitsmitarbeiter am Frankfurter Hauptbahnhof mit Minikameras ausgestattet.

Sendung: hr-iNFO, 16.11.2018, 10:00 Uhr