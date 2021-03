Die Landesregierung lockert den Corona-Lockdown noch in diesem Monat auch für ältere Schüler. Für Grundschüler plant sie Regelunterricht nach den Osterferien - unter einer Bedingung.

Nach den Osterferien soll es Wechselunterricht für alle Klassen ab der siebten Jahrgangsstufe geben. Grundschülerinnen und Grundschüler sollen ab 19. April in den eingeschränkten Regelbetrieb zurückkehren, also wieder an fünf Tagen in der Woche in ihren Klassenzimmern lernen. Das teilte die Landesregierung am frühen Dienstagnachmittag mit.

Kultusminister Alexander Lorz (CDU) sagte, man wolle den Schülerinnen und Schülern sowie ihren Eltern "eine Perspektive für sicheren Unterricht geben". Allerdings nannte er selbst sogleich einen Unsicherheitsfaktor: Die landesweite Inzidenz müsse Mitte April unter 100 liegen, damit dann auch tatsächlich gelockert werden könne.

Lehrer an weiterführenden Schulen werden geimpft

Weil die Kinder und Jugendlichen ab der siebten Klasse die vergangenen Monate ausschließlich per Distanzbeschulung zu Hause lernten, gibt es für sie nicht nur die Perspektive des nachösterlichen Wechselunterrichts. Lorz stellt ihnen noch vor den Ferien eine punktuelle Rückkehr in die Klassenräume in Aussicht. Ab 22. März sollen sie für "mindestens einen Präsenztag pro Woche" wieder an die Schulen kommen können.

Zwei Schulwochen später, am 2. April, beginnen die Osterferien. Danach ist ein Wechselunterricht mit zwei bis drei Präsenztagen pro Woche geplant.

Außerdem sollen nach Ostern auch Lehrkräfte an weiterführenden Schulen ein Impfangebot erhalten, wie Lorz weiter erläuterte. Vor wenigen Tagen begann die vorgezogene Impfkampagne für die Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer und für das schulische Personal an Förderschulen. Lorz sagte, das betreffe rund 30.000 Menschen und damit etwa die Hälfte aller Lehrer in Hessen. Mindestens bis Ende April sollen sich Lehrer weiterhin wöchentlich anlasslos auf das Coronavirus testen lassen können.

Seit dem 22. Februar wurden Schüler der Klassen eins bis sechs im Wechselmodell unterrichtet. Von Klasse sieben galt mit Ausnahme von Abschlussklassen und Vor-Abiturjahrgängen (Q2) Distanzunterricht.

