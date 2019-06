Rund 1.300 Kinder und Jugendliche von allgemeinbildenden Schulen mit Wohnsitz in Bayern gehen derzeit in Hessen zur Schule, wie das Kultusministerium in Wiesbaden mitteilte.

Knapp 470 Schüler aus Grund, Mittel- und Real- schulen sowie Gymnasien pendeln von Hessen nach Bayern. Das erklärte das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus.