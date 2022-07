In Hessen werden in diesem Jahr nach den Ferien voraussichtlich wieder viele Kinder ohne eine schulmedizinische Untersuchung eingeschult.

Grund sind personelle Engpässe in den Gesundheitsämtern. Durch die Corona-Pandemie und die Ankunft von Geflüchteten aus der Ukraine habe man dem "Auftrag nicht vollständig nachkommen können", so das Gesundheitsamt Frankfurt. Allerdings seien in Frankfurt alle Kinder mit besonderem Hilfsbedarf und Entwicklungsauffälligkeiten untersucht und beraten worden.

Für den aktuellen Einschulungsjahrgang sei die 100-Prozent-Quote der Schuleingangsuntersuchungen gelockert worden, erklärte die Leiterin des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes in Gießen.