Die Corona-Krise geht auch an Hessens Schülern nicht spurlos vorbei. Mal ist die Schule offen, mal zu. Manche haben Präsenzunterricht, manche müssen zu Hause lernen. Hier berichten Schüler, wie sie die anstrengende Zeit erleben.

Für viele Schülerinnen und Schüler geht es zur Zeit wegen Corona drunter und drüber. Wer hat wann und in welcher Form Schule? Was ist mit Prüfungen oder Praktika? Politiker treffen Entscheidungen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Doch wie geht es den Kindern und Jugendlichen damit?

In einer aktuellen hr-Umfrage ist das Stimmungsbild negativ: 77 Prozent der befragten Schüler beschreiben ihre aktuelle Gefühlslage als "gestresst, überfordert oder gar depressiv". Hier berichten Jugendliche uns, was sie gerade beschäftigt.

Kein Praktikum, keine Möglichkeit sich zu beweisen

Elias ist 17 Jahre alt und geht auf die Ludwig-Geißler-Berufsschule in Hanau. Er will Elektriker werden. Homeschooling ist nicht so sein Ding, im Klassenraum kann er sich besser konzentrieren, wie er sagt. Elias bereitet sich zur Zeit auf seinen Realschulabschluss vor. Deshalb hat seine Klasse als eine der wenigen ein Hybrid-Modell: Drei Tage die Woche Schule, zwei zuhause. Er macht sich Sorgen um seine berufliche Zukunft:

"Ich hatte geplant, ein Praktikum zu machen im Bereich Haustechnik. Da hatte ich jetzt einen Einstufungstest bei einer Firma und ein Vorstellungsgespräch. Aber im Vorstellungsgespräch kann ich mich nicht so gut beweisen, wie in einem zweiwöchigen Praktikum. Das ist jetzt aber ausgefallen. Vielleicht können wir es wiederholen, wenn es die schulische Form noch mal erlaubt, ein Praktikum zu machen. Dann hätte ich auf jeden Fall mehr Chancen einen Ausbildungsplatz zu bekommen."

"Corona wird meine Zukunftspläne nicht ändern"

Tudor, 17 Jahre Bild © hr

Tudor ist 17 Jahre alt und seit anderthalb Jahren in Deutschland. Auch er will an der Berufsschule in Hanau seinen Realschulabschluss machen, später studieren und Ingenieur werden. Seine Mutter und seinen Bruder hat er wegen Corona nun mehr als acht Monate nicht gesehen. Sie leben in der Türkei. Der 17-Jährige hat klare berufliche Ziele, aber seine geplanten IT-Praktika sind abgesagt. Er bleibt dennoch optimistisch:

"Natürlich ist es eine schwere Zeit. Aber ich finde Möglichkeiten, die Zeit zu nutzen. Wenn etwas passiert, kannst du immer einen neuen Weg finden. In der Corona-Zeit hast du mehr Zeit zuhause und kannst mehr Hobbies lernen, zum Beispiel Codierung. Das ist auch sehr wichtig für deine berufliche Zukunft. Oder wenn du in den Bereich Elektro gehen willst, kannst du zuhause etwas Kleines bauen, für die Erfahrung."

Konzentrationsprobleme, mehr Druck, kein Ausgleich

Muhammed, 22 Jahre Bild © privat

Muhammed ist 22 Jahre alt und geht auf die Heinrich-Kleyer-Berufsschule. Er macht eine Ausbildung zum Karosseriebau- und Fahrzeugbautechniker in Oberursel. Ihm fällt die Decke auf den Kopf, aber er versucht, das Beste aus der Situation zu machen:

"Ich versuche einfach nur irgendwie positiv zu bleiben. So sehr man es leugnen wollen würde, es geht einfach einen Tick schlechter. Man hat einfach keinen Freizeitausgleich und als Berufsschüler bekommt man auch von der Arbeit und der Schule mehr Druck. Damit klar zu kommen, ist leider nicht so leicht."

Basteln hilft, kann aber keine Freunde ersetzen

Helena ist 11 Jahre alt und besucht die sechste Klasse des Wiesbadener Humboldt-Gymnasiums. Als die Schule noch offen hatte, hat sie wenigstens dort andere Kinder gesehen. Jetzt fällt auch das weg. Alleine bastelt sie viel. Sie fühlt sich abwechselnd gelangweilt, gestresst und einsam:

"Ich finde es doof, dass wir uns nicht mehr so mit Freunden treffen können. Und so auch nicht unsere Sorgen mit ihnen teilen können. Man muss quasi alles in sich selbst verarbeiten und selbst mit der Situation umgehen."

Der Druck ist anders, aber da

Soumia (14 Jahre) und Illayda (15 Jahre) sind beste Freundinnen und gehen auf die Georg-Büchner-Gesamtschule in Frankfurt. Vor Corona sind beide regelmäßig ins Mädchenbüro Milena gegangen. Hier bekommen die beiden die Unterstützung beim Lernen, die von zuhause nicht gewährleistet werden kann. Momentan ist das nicht möglich, denn nur Jugendliche, die ihren Abschluss machen, dürfen zur Zeit dort zum Lernen hin. Doch die Ansprüche in der Schule bleiben, wie Illayda sagt:

"Wir haben in der Schule mehr Druck mit Arbeiten, aber halt nicht mit Hausaufgaben. Und jetzt ist es komplett anders herum: Wir haben mehr Druck mit Hausaufgaben und schreiben gar keine Arbeiten."

Migrationsgeschichte sagt nichts über schulische Leistung aus

Soumia, 14 Jahre Bild © hr

Soumia ist genervt von dem Vorurteil, dass Jugendliche mit nicht-deutschsprachigen Eltern schlechter in der Schule seien:

"Ich sage jetzt nicht: 'Ich zeige es euch allen’, sondern 'Ich ziehe mein Ding durch'. In ein paar Jahren sagen die Leute dann: ‘Boah, ihre Eltern konnten kein richtiges Deutsch, aber sie hat es trotzdem geschafft ‘. Ich hoffe man bekommt endlich diesen Gedanken raus, dass Kinder mit Migrationshintergrund immer gleich Verlierer sind. Die sind nicht immer dumm, oder können kein Deutsch! Ich bin in Deutschland geboren, deutsch und arabisch aufgewachsen und kann beide Sprachen gut. Es gibt auch Kinder bei mir in der Klasse, die nicht in Deutschland geboren sind und gut sind in der Schule."

