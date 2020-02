Angesichts des aufziehenden Orkantiefs "Sabine" stellt das Kultusministerium Eltern frei, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Etliche Schulen im Nordwesten des Landes bleiben am Montag vorsorglich geschlossen.

Das Kultusministerium gab am Samstagabend eine Mitteilung heraus, in der es vor dem Sturm warnte. Die Sicherheit der Schüler gehe immer vor, hieß es darin. Eltern könnten entscheiden, ob der Schulweg am Montagmorgen für ihre Kinder zumutbar sei.

Meteorologen sagen voraus, dass das Orkantief "Sabine" in weiten Teilen Hessens seinen Höhepunkt in der zweiten Hälfte der Nacht vom Sonntag auf Montag erreicht. Erwartet werden spürbare Auswirkungen auf den morgendlichen Berufsverkehr.

Dutzende Schulen im Kreis Waldeck-Frankenberg bleiben zu

Das Kultusministerium teilte weiter mit, es unterstütze auch alle Schulleitungen, die sich dafür entschieden, den Unterricht für Montag aus Sicherheitsgründen abzusagen.

Aktuelle Schulausfälle in Hessen Wo heute in Hessen aufgrund der Wetterlage oder aus anderen Gründen die Schule ausfällt. Zum Artikel

Für den Kreis Waldeck-Frankenberg, wo sturmbedingt schon der Skisprung-Weltcup am Sonntag in Willingen abgesagt worden war, empfahl Landrat Reinhard Kubat (SPD), die Schulen am Montag zu schließen. Die endgültige Entscheidung müssten die Schulen aber eigenständig treffen, betonte er.

Der Empfehlung kamen bis Sonntagvormittag bereits 38 Schulen im Kreis nach. Sie sind im Einzelnen auf der Webseite des Landkreises aufgelistet sowie auf unserer Service-Seite.

Herborner Schule dicht

Auf Nummer sicher geht auch die Kirchbergschule in Herborn (Lahn-Dill): Sie kündigte bereits am Samstag an, dass der Unterricht am Montag ausfällt. "Dies geschieht, um mögliche Gefährdungen durch eventuell herabfallende Äste oder umfallende Bäume zu vermeiden", hieß es auf der Homepage der Schule.

Busse und Bahnen würden voraussichtlich ohnehin nicht fahren. Vor allem aber gelte: "Die Gesundheit und Sicherheit der Schülerinnen und Schüler steht an erster Stelle."

Sendung: hr-iNFO, 09.02.2020, 10 Uhr